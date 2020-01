Le Dakar 2020 ? "Vous ne pouvez le faire que si vous êtes un dur"

Directeur d'équipe chez X-Raid, qui aligne le buggy MINI d'usine, Sven Quandt revient sur une première semaine de Dakar au cours de laquelle les concurrents ont découvert les terrains de l'Arabie saoudite, ses paysages enchanteurs, ses difficultés et un certain retour à une rudesse vintage rappelant les grandes épopées africaines d'antan.

"Tout d'abord, du côté du pays et des paysages, c'est incroyable, vraiment très sympa !", lâche-t-il dans un grand sourire. "Non seulement le paysage était beau, de ce que nous avons vu depuis la route d'assistance et ce que nous avons entendu des pilotes, mais le tracé était vraiment bien : très difficile, exigeant."

"Vous ne pouvez le faire que si vous êtes un dur"

Différent néanmoins de ce que les concurrents connaissaient jusque-là de l'Afrique, le parcours rappelle à Quandt des aspects que le Pérou avait quelque peu fait oublier. "Un peu comme ce que nous avions avant, lorsque je courais moi-même, et je pense que c'est vraiment bien", salue-t-il. "C'est techniquement difficile, d'un point de vue du pilotage. Il y a de nombreux aspects relevés, et c'est comme ça que doit être le Dakar, n'est-ce pas ? Ce n'est pas donné à tout le monde de le finir et c'est la vie : certains doivent parfois rester dans le désert pendant la nuit, ce qui est bien, parce qu'avant, en Amérique du Sud, tout le monde était rentré au bivouac la nuit. Donc je pense que c'est une bonne chose de revenir à ça. Tout le monde ne peut pas en venir à bout et vous ne pouvez le faire que si vous êtes un dur : c'est bien !"

Au général, l'épreuve débute bien pour MINI, qui a remporté les quatre dernières étapes en date. Sur le parcours de vendredi, c'est Stéphane Peterhansel, troisième au général, qui s'est adjugé sa seconde étape de l'édition, reprenant ainsi quelques poignées de secondes au leader provisoire, son équipier Carlos Sainz.

"Sur la base des résultats que nous avons obtenus, nous ne pouvons qu'être heureux d'être premiers et troisièmes au classement général, ainsi que de remporter l'étape et d'être également deuxième [vendredi]", se satisfait Quandt avec modestie. "Je pense donc que le résultat est super bon, j'en suis heureux."

Sur les premières étapes du rallye, l'un des aspects principaux ayant fait la différence avec le 4x4 Toyota est que le buggy MINI n'a pas subi autant de crevaisons avec ses roues 17 pouces. La manière d'aborder le terrain rocailleux et accidenté du début de parcours semblait plus aisée pour MINI.

"Nous sommes aussi satisfaits par rapport aux 4x4, mais savons que la Toyota est peut-être plus rapide sur certains terrains. D'un autre côté, nous savons aussi que nous avons connu de bonnes journées. Je pense que nous avons eu deux jours, enfin un ou deux jours, où nous avons aussi gagné par rapport au 4x4. Donc globalement, je dois dire que jusqu'à maintenant c'est vraiment bien – nous avons perdu une voiture à cause d'un incendie, ce n'est pas très bon, mais techniquement tout va bien et j'espère que la deuxième semaine sera comme la première. Et avoir une bonne bataille, c'est le principal !"

