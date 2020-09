Peterhansel se prépare pour le Dakar avec un nouveau copilote

L'an dernier, Stéphane Peterhansel a couru avec sa femme Andrea Mayer à ses côtés en Coupe du monde FIA de rallye-raid. Sous les couleurs de l'équipe X-raid Mini, le couple avait décroché le titre et son projet suivant était de se lancer à l'assaut du Dakar.

Malheureusement, des examens médicaux passés avant l'épreuve disputée en Arabie saoudite ont poussé les médecins à ne pas donner le feu vert à Andrea Mayer. Stéphane Peterhansel a alors dû trouver en urgence un nouveau copilote, en la personne de Paulo Fiúza.

Le duo a rencontré des difficultés de communication en anglais mais a tout de même réussi à terminer troisième du Dakar, à moins de dix minutes du tandem victorieux formé par Carlos Sainz et Lucas Cruz.

Lire aussi : BRX veut être pris au sérieux dès 2021 sur le Dakar

Stéphane Peterhansel espérait se préparer à courir le prochain Dakar avec sa femme mais la crise du coronavirus a provoqué l'annulation de nombreuses épreuves, notamment le Rallye du Maroc. Ce rendez-vous du mois d'octobre est traditionnellement considéré comme la grande répétition générale avant le Dakar.

Réduite à peau de chagrin, la Coupe du monde de rallye-raid ne comportera que le Rallye du Qatar, qui a eu lieu à la fin du mois de février dernier, et l'Abu Dhabi Desert Challenge qui se disputera fin novembre. Par ailleurs, la FIA Baja World Cup ne compte plus que trois épreuves : la Russie (disputée en février 2020), la Pologne ce week-end et Portalegre début novembre.

Compte tenu du manque évident de temps de préparation disponible, Stéphane Peterhansel a décidé de mettre un terme au projet qu'il avait avec sa femme. Après huit mois sans compétition, il fera son retour au volant ce week-end en Pologne avec un nouveau copilote, Édouard Boulanger.

Les deux hommes seront engagés avec une ancienne spécification Mini ALL4 en raison de l'étroitesse des routes empruntées. Leurs coéquipiers six fois vainqueurs de l'épreuve, Krzysztof Holowczyc et Lukas Kurzeka, utiliseront une Mini John Cooper Works 4x4.

"Je débuterai avec un nouveau copilote en Pologne et malheureusement sans Andrea", a confirmé Peterhansel. "Au début de l'année, nous avions prévu de faire des rallyes ensemble pour préparer le prochain Dakar, mais le coronavirus a stoppé nos projets."

"Il nous manque désormais la préparation nécessaire, donc nous avons décidé de stopper ce projet et de considérer que notre titre en Coupe du monde était une excellente fin. Désormais, Édouard sera à mes côtés. C'est un jeune Français et un grand sportif. Je pense que nous travaillerons bien ensemble."