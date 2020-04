Berger : Button était intéressé par le DTM

Jenson Button a quitté son équipe Kunimitsu Honda en Super GT en fin d'année dernière, mais il a assuré vouloir continuer à courir dans d'autres catégories en 2020. Un passage en DTM aurait pu être très bénéfique à la discipline, qui tente d'attirer des grands noms d'autres catégories, notamment en tant qu'invités. Le Britannique a déjà eu un avant-goût de la catégorie en novembre 2019 à Hockenheim, lorsqu'il avait représenté les couleurs de Honda durant la finale de la saison, qui mêlait DTM et Super GT. Gerhard Berger juge toutefois qu'il serait difficile pour le pilote de 40 ans de prendre part à une saison complète, compte tenu des nombreux trajets qu'il devrait faire vers l'Europe depuis sa maison de Los Angeles, où il vit avec sa fiancée Brittny Ward et leur fils Hendrix.

"J'ai parlé à Jenson à Hockenheim", a déclaré Berger à Motorsport.com. "Il a dit qu'il aimerait piloter en DTM. Dans les discussions qui ont suivi, j'ai senti qu'il voulait continuer à vivre à Los Angeles. Le DTM est difficile et à un niveau très élevé. Pour y réussir, il faut vivre en Europe et être en contact avec l'équipe tous les jours. Je ne sais pas s'il est prêt. En tant qu'homme, j'aimerais le voir en DTM. Je l'apprécie et je pense beaucoup à lui, mais je crois qu'il est désormais dans une phase de la vie où il développe d'autres intérêts."

Button avait d'ailleurs justifié son départ du Super GT, après seulement deux saisons, par la fréquence de ses voyages entre les États-Unis et le Japon. Il lui était demandé de venir au pays du Soleil levant non seulement pour sept des huit courses de Super GT qui ont lieu dans le pays chaque saison, mais aussi pour plusieurs tests avec Honda et le fournisseur de pneumatiques Bridgestone.

"La vie change complètement quand vous avez votre propre famille. En matière de compétition, rien ne change", avait-il déclaré lorsqu'il avait justifié son départ du Super GT. "Quand je monte dans la voiture, je ressens les mêmes choses, et pour être honnête, mes meilleures courses cette année ont eu lieu depuis la naissance de Hendrix. Je ne pense pas que mon pilotage ait changé, mais il est plus difficile d'être loin de la maison, car je vis en Amérique et je voyage au Japon pour chaque course et chaque test."

"Cela fait beaucoup de voyage. Donc oui, je vais passer plus de temps à la maison. Ça m'a changé. Mais je courrai encore. Je suis un pilote de course et je ne peux pas m'arrêter, je courrai jusqu'à mes 80 ans, quelque chose comme ça, comme Stirling Moss ! Si vous avez encore l'étincelle et que vous êtes passionné par la course, vous devez continuer. C'est comme ça qu'on est faits et ça ne se change pas."