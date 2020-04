Les pilotes Haas sont prudemment optimistes pour la saison 2020

Malgré une voiture intrinsèquement rapide en 2019, comme en témoignait notamment une belle qualification en Austalie, Haas a vécu une saison difficile à cause d'une monoplace ne parvenant pas à se placer dans la bonne fenêtre d'utilisation des gommes. Romain Grosjean avait poussé son équipe à revenir à la spécification de Melbourne en cours de saison, mais le retard était trop important et le résultat a été une neuvième place au championnat. C'est pour cela que le team américain a essentiellement travaillé sur les longs relais lors des tests hivernaux, espérant ainsi régler les problèmes de dégradation des pneus, et Grosjean est satisfait de sa monoplace.

"[Elle] constitue clairement une belle progression", assure le Français. "Nous avons eu plusieurs réunions positives avec les ingénieurs après les essais et nous avons parcouru tout ce que nous avions accompli. C'était compilé sur trois documents Excel, il y avait beaucoup de tests, et nous avons coché quasiment toute la liste, avec des résultats très intéressants. Je pense qu'en cela, ça a été très bon et nous sommes mieux préparés que nous l'avons jamais été."

Kevin Magnussen approuve le sentiment de son coéquipier, mais reste prudent car il se souvient d'un optimisme similaire l'an dernier : "Nous sommes encore une jeune équipe, et l'expérience est gagnée de manière très rapide. Chaque année, nous arrivons mieux préparés. Cette année, c'est pareil. L'an dernier, nous avons vécu une saison durant laquelle nous avons dû hausser notre niveau, et nous avons passé une bonne partie de la saison à faire des recherches et à se préparer pour cette année, en nous assurant de ne pas suivre le même schéma qu'en 2019."

Leur directeur, Günther Steiner, n'hésitait pas à parler de malédiction à Melbourne, après un double abandon en 2018 à la suite de problèmes dans les stands, puis d'une mésaventure similaire en 2019 qui avait coûté sa course à Grosjean. L'Italien espérait donc que son équipe pouvait enfin se repentir de ses erreurs et vaincre ses difficultés en Australie, mais le week-end a par la suite été annulé à cause du coronavirus.

"Nous sommes toujours arrivés avec une bonne préparation ici, et des erreurs se produisaient", expliquait-il dans la semaine précédant la course. "Il y a deux ans, nous avons raté les deux [arrêts], c'était vraiment de la malchance, et l'an dernier, je pense qu'ils ont été perturbés par la pression. Nous espérons que c'est terminé, car en 2018, après les erreurs ici, nous n'en avons fait aucune et à notre retour en 2019, nous avons recommencé. L'an dernier, [c'était] la même chose, nous n'avons pas eu de problème après. Nous semblons maudits ici, mais nous espérons pouvoir vaincre [la malédiction] cette année."

Avec Luke Smith

Voir aussi :