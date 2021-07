Comment suivre le DTM en direct ce week-end

Après la manche inaugurale de cette première saison de la nouvelle ère du DTM, sous l'empire de la réglementation GT3 et d'un plateau de voitures diversifiées, du côté de Monza, le championnat retourne au bercail avec la manche du Lausitzring qui sera à suivre ce week-end !

Concernant le programme, le week-end débutera ce vendredi 23 juillet avec les Essais Libres 1 de 45 minutes à partir de 13h00 et les Essais Libres 2 d'une demi-heure à partir de 16h05.

Les choses sérieuses commenceront dès samedi 24 juillet avec les premières Qualifications à partir de 10h30 et la première course à 13h30. Le lendemain, dimanche 25 juillet, les Qualifications pour la seconde course s'élanceront cette fois à partir de 10h10, mais la seconde course sera également à 13h30.

En France, les deux courses seront à suivre en direct sur Automoto la chaîne.

Le classement DTM après la manche de Monza :