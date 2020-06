Le DTM annonce son retour à Spa-Francorchamps

Le nouveau calendrier de dix meetings – et donc 20 courses – comporte une surprise, avec une manche annoncée sur le circuit de Spa-Francorchamps, où le championnat ne s'est pas rendu depuis 15 ans (photo ci-dessus).

La saison débutera le week-end du 10 au 12 juillet sur le Norisring, le DTM échappant ainsi à la tendance observée dans d'autres séries avec l'annulation des courses urbaines. Puis au début du mois d'août, le championnat de tourisme allemand prendra la direction des Ardennes belges pour un retour à Spa-Francorchamps. Le week-end des 1er et 2 août marquera alors le début d'un mois très chargé pour le tracé belge, qui doit accueillir ensuite l'ELMS, le WEC, puis le Grand Prix de Belgique de Formule 1 le 30 septembre.

À la mi-août, le DTM organisera deux manches consécutives sur le Lausitzring, avant d'aller aux Pays-Bas, à Assen, début septembre. Suivra une autre succession de deux manches sur le même lieu, au Nürburgring, avec toutefois l'utilisation de deux configurations de tracé différentes. Notons que le deuxième de ces rendez-vous, du 18 au 20 septembre, aura lieu le même week-end que les 24 Heures du Mans. En octobre, le championnat retournera en Belgique pour deux manches à Zolder, avant de revenir en Allemagne pour se conclure à Hockenheim début novembre.

Dans l'immédiat, toutes les manches sont programmées à huis clos mais, en fonction de l'évolution de la situation liée au COVID-19, un retour du public pourrait être envisagé à un moment ou un autre de l'année.

Comme attendu, plusieurs manches qui figuraient au calendrier initial ont disparu, notamment les nouvelles épreuves qui auraient dû avoir lieu en Suède et en Russie. Il en va de même pour Brands Hatch et Monza. Du côté du championnat W Series, on dit étudier la situation avant d'annoncer un calendrier, alors que la discipline devait faire meeting commun avec le DTM en 2020 sur la plupart des circuits.

Avant le début de la saison, les concurrents du DTM ont rendez-vous la semaine prochaine sur le Nürburgring pour trois journées d'essais, du 8 au 11 juin.

Calendrier DTM 2020