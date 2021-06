Van der Linde l'emporte, doublé Audi à Monza

Après Liam Lawson hier, c'est Kelvin van der Linde qui s'est imposé à Monza à l'occasion de la deuxième course du week-end. Au lendemain de Ferrari et Red Bull, c'est donc Audi qui empoche un premier succès dans cette nouvelle ère GT3 du championnat allemand de tourisme. Ce dimanche, le pilote sud-africain a transformé sa pole position de la matinée en victoire de manière plutôt autoritaire.

Kelvin Van der Linde est sorti vainqueur de son duel face à un autre pilote Audi, Nico Müller, tandis que Lucas Auer a terminé sur la troisième marche du podium au volant de sa Mercedes.

Lire aussi : Lawson et Red Bull remportent la grande première

Lawson avait pourtant pris un bon envol à l'extinction des feux mais a manqué son freinage à la première chicane, permettant au futur vainqueur de reprendre assez rapidement l'avantage. Le duel s'est ensuite surtout joué entre Lawson et Müller pour la deuxième place, le Suisse parvenant à prendre l'ascendant.

Sur cette course, Lawson a payé le prix du lest de 55 kg qu'il embarquait, combinaison des changements apportés à la BoP et du poids supplémentaire consécutif à sa victoire de la veille. Toutefois tenace en piste, sa résistance face à Esteban Muth a mal tourné, les deux hommes perdant le contrôle après un contact qui leur aura coûté toute chance de figurer aux avant-postes.

Devant, et malgré un arrêt au stand plutôt tardif, Kelvin van der Linde n'a jamais été véritablement inquiété par Müller. Auer a quant à lui réussi à accrocher la troisième place grâce à un arrêt au stand précoce, dès le cinquième tour, stratégie qui a donc été bien récompensée.

Sheldon van der Linde, Marco Wittmann, Philip Ellis complètent le top 6. Déjà auteur d'une belle remontée hier, Alexander Albon a pris la septième place finale, lui qui s'était élancé depuis le 12e rang. Suivent Mike Rockenfeller, Esteban Muth et Maximilan Götz.

Lawson terminant hors des points sur cette deuxième course, Van der Linde quitte donc l'Italie en tête du championnat avec 36 points au compteur et donc neuf longueurs d'avance sur le pilote néo-zélandais.

DTM Monza - Course 2