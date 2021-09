Marco Wittmann relance le championnat à Assen

La course de ce samedi, à Assen, n'a pas manqué de rebondissements et a longtemps tenu en haleine les spectateurs. Le départ a d'ailleurs été marqué par une neutralisation à la suite d'un accident qui a impliqué et mis hors course plusieurs pilotes, parmi lesquels Arjun Maini, Vincent Abril et Daniel Juncadella.

À l'arrivée, Marco Wittmann a décroché sa deuxième victoire de la saison au volant de sa BMW, et ce malgré une pénalité de cinq secondes dont il a écopé pour avoir poussé Liam Lawson. Poleman ce matin, ce dernier a terminé à la troisième place et fait tout de même la bonne opération au championnat, dont il prend les commandes. Pilote invité sur cette manche avec sa Lamborghini, Mirko Bortolotti s'est fait remarquer en prenant la deuxième position.

Pour Wittmann, la décision dans la lutte pour la victoire s'est faite lorsqu'il a pris le dessus sur Mike Rockenfeller, que l'équipe Abt avait mis à contribution sur le plan stratégique.

Au quinzième tour, une seconde intervention de la voiture de sécurité – pour nettoyer des débris en piste – a en effet coûté cher à Kelvin van der Linde, ex-leader du championnat, qui s'est ainsi retrouvé hors des points après son arrêt au stand. Abt a donc demandé à Rockenfeller de ralentir le peloton, mais ce choix n'a pas payé avant que l'Allemand ne cède. Kelvin van der Linde perd donc gros au championnat, après avoir terminé à la 12e place.

Un temps en lice pour la victoire, Maximilian Götz a pris la quatrième place devant l'ancien pilote de Formule 1 Christian Klien, qui signe là son meilleur résultat de la saison avec sa McLaren. Sheldon van der Linde a terminé sixième devant Philip Ellis et Esteban Muth. Neuvième, Sophia Flörsch inscrit ses premiers points en course en DTM.

Au championnat, à la veille de la seconde course néerlandaise du week-end, Liam Lawson est en tête avec huit points d'avance sur Kelvin van der Linder et Marco Wittmann, tous les deux à égalité, et neuf sur Maximilian Götz.

Assen - Course 1