Début de saison compliqué pour Al-Attiyah et Kleinschmidt en Extreme E

L'Extreme E a pris ses quartiers en Arabie saoudite la semaine dernière, pour disputer la première course de sa deuxième saison à Neom, les 19 et 20 février. Cette campagne 2022 s'annonce comme un tournant pour CUPRA, avec un line-up et une voiture qui ont tout d'une association gagnante, la nouvelle Tavascan Extreme E épousant le talent de Nasser Al-Attiyah et de Jutta Kleinschmidt. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'espéré, et la première manche en a donné la preuve.

Les deux pilotes ne manquaient pourtant pas de détermination ou de motivation à l'entame du week-end. Tout semblait être en bonne voie, jusqu'à une petite erreur d'Al-Attiyah dans la lutte qu'il menait. Le pilote qatari n'a pas pris un départ parfait, il a eu besoin de temps pour combler son retard, et alors qu'il dépassait ses adversaires, une erreur l'a empêché de voir l'arrivée.

Sa coéquipière, Jutta Kleinschmidt, a parfaitement résumé les événements : "Quel week-end pour nous ! Nous avons connu beaucoup de hauts et de bas. Nous avons pris un bon départ, nous étions contents de notre rythme, et puis Nasser a raté l'arrivée, ce qui nous a relégués complètement derrière. Nos espoirs se sont alors concentrés sur la deuxième qualification, et nous avons réussi à remonter en sixième position, ce qui nous a fait accéder à la demi-finale. Mais nous avons ensuite reçu une pénalité pour l'incident entre Carlos Sainz et Nasser, et cela nous a fait passer derrière à nouveau."

"Nous nous sommes retrouvés à la Crazy Race ; nous étions vraiment motivés pour la gagner, nous avions une bonne stratégie, mais même si j'en suis passée tout près, la suspension était assez endommagée : la voiture sautait pas mal, car nous avions dû changer l'amortisseur. Nous sommes donc passés tout près de la victoire, mais ça n'a pas été suffisant."

Cristina Gutierrez / Sébastien Loeb (Team X44), Laia Sanz / Carlos Sainz (Sainz XE Team) et Jutta Kleinschmidt / Nasser Al-Attiyah (Abt Cupra XE)

Il est malgré tout toujours important de voir le bon côté des choses, et le week-end a ainsi été très important en termes de performance : Nasser All-Attiyah, qui n'avait jamais piloté ce type de voitures, a en effet immédiatement montré de quoi il était capable. Il n'avait jamais non plus expérimenté ce format, et la vision d'ensemble du week-end montre qu'il s'adaptera rapidement à ce championnat.

Il était très optimiste à la fin du week-end : "Cela a été une bonne semaine car j'ai beaucoup appris malgré les problèmes que nous avons rencontrés. J'ai fait quelques erreurs mais dans l'ensemble, je suis content après cette première expérience. Je tiens à remercier le team CUPRA pour cette opportunité. Nous avons montré notre vitesse et je crois que nous pourrons être forts et faire beaucoup mieux lors des prochaines manches."

Outre son talent et sa vitesse au volant, Nasser Al-Attiyah est aussi un pilote capable de mobiliser les foules. Les réseaux sociaux de l'Extreme E ont en effet montré que le team ABT Cupra a été plébiscité par le public afin de remporter la cérémonie GridPlay, avec 39% des votes (nous vous suggérons de suivre la page Instagram officielle du championnat afin de découvrir les chiffres) grâce à Al-Attiyah et aux personnes qui le soutiennent. La présence du Qatari pourrait donc avoir un impact très important afin de faire connaître l'Extreme E et d'inciter plus de personnes à suivre ces courses au concept nouveau.

Il convient enfin de citer un moment qui, samedi, a vraiment représenté le côté humain de ce championnat et qui mérite d'être souligné. Un moment chaleureux et sincère, qui correspond à l'esprit et aux valeurs des grands athlètes. Lors de l'énorme crash de Christine Giampaoli Zonca, Jutta Kleinschmidt s'est immédiatement rendue au centre médical pour prendre de ses nouvelles, ce qu'elle a été la seule pilote à faire, preuve de son fair-play. Jutta Kleinschmidt représente la force, la motivation, la passion mais aussi la compassion, des valeurs que devrait partager tout pilote, mais aussi tout simplement tout amateur de sports mécaniques.

Attendons désormais de voir comment va se dérouler la suite de la saison, à commencer par la prochaine course qui aura lieu à Cerdeña, dans trois mois. Le point positif pour ABT Cupra, c'est qu'après cette première manche difficile, les choses devraient aller mieux par la suite. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont cela commence, mais la manière dont cela se termine !

