Abbi Pulling s'impose, Doriane Pin impuissante

Après la manche d'ouverture à Djeddah il y a deux mois, la F1 Academy est de retour ce week-end à Miami pour la deuxième épreuve de la saison. En Arabie saoudite, Doriane Pin avait dominé l'ensemble du week-end en remportant la première course puis la deuxième avant d'être pénalisée pour ne pas avoir ralentit après le drapeau à damier, laissant la première place à Abbi Pulling, actuelle leader du championnat. La Britannique était d'ailleurs la seule à rivaliser avec la pilote Prema.

Doriane Pin s'est trouvée une adversaire de taille pour cette saison de F1 Academy. Ce samedi, c'est Abbi Pulling qui a dominé la séance de qualifications en prenant la pole position des deux courses du week-end. Pour rappel le premier meilleur temps de chaque pilote détermine la grille de la première course tandis que le deuxième meilleur temps fixe la grille de départ de la deuxième course.

Doriane Pin et sa compatriote, Lola Lovinfosse, se sont qualifiées respectivement à la deuxième et dixième place pour la course 1 et s'élanceront de la troisième et onzième place pour la course 2 qui aura lieu dimanche.

Doriane Pin a réalisé un très bel envol. La pilote française a conservé sa seconde place derrière la Britannique qui a crée un écart de plus d'une seconde dès la fin du premier tour afin de se mettre à l'abri. L'envol n'a pas été le même pour Lola Lovinfosse qui a perdu trois places sur les trois premiers tours. Partie dixième, la pilote française n'a pas profité du calage de Bianca Bustamante, restée scotchée sur la grille.

Doriane Pin a haussé le rythme au quatrième tour en signant le meilleur temps en course. Cependant, Abbi Pulling, protégée d'Alpine, a continué à augmenter l'écart en passant au-delà des deux secondes à la mi-course. Derrière, un problème sur la monoplace de Lia Block a permis à Lola Lovinfosse de remonter à la onzième place après avoir pris le meilleur sur Schreiner.

À cinq tours du drapeau à damier, Abbi Pulling a signé le meilleur tour en course, confortant sa première place à plus de trois secondes de Doriane Pin. Après avoir calé au départ, Bianca Bustamante est revenue jusqu'au neuvième rang mais a été pénalisée de cinq secondes pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises.

Déjà victorieuse à Djeddah, Abbi Pulling s'est imposée pour la deuxième fois cette saison. Elle a devancé Doriane Pin de plus de quatre secondes et Chloe Chambers qui est venue compléter le podium. Après une sortie de piste de Nobels, Lola Lovinfosse a récupéré la dixième place, la faisant entrer dans les points.