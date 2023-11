LIVE F1 - Suivez le Grand Prix d'Abu Dhabi en direct

La saison 2023 s'achève ce dimanche au Grand Prix d'Abu Dhabi, sur le Circuit de Yas Marina. Ne créons pas du suspense là où il n'y en a pas : le top 3 du championnat des pilotes est déjà scellé, avec Max Verstappen, Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Côté constructeurs, Red Bull est déjà champion. Cependant, l'enjeu de cette course n'est pas nul pour autant : Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris et Charles Leclerc vont se disputer la quatrième place du classement général.

Surtout, Mercedes et Ferrari sont au coude-à-coude pour la deuxième position chez les constructeurs. Charles Leclerc et George Russell sont les fers de lance de ces deux écuries aux avant-postes, tandis que Lewis Hamilton et Carlos Sainz s'élancent depuis la deuxième moitié de la grille. C'est loin d'être la seule lutte dans ce classement, où chaque place gagnée vaut environ 8 M€ de primes financières : McLaren n'a que 11 points d'avance sur Aston Martin, tandis que tout est encore possible aux dernières places entre Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo et Haas.

En attendant, le suspense est maigre pour cette course : déjà vainqueur à 18 reprises cette saison, Max Verstappen s'élance de la pole position. Même Charles Leclerc, à ses côtés, ne croit pas pouvoir jouer la victoire. Mais on le sait, en Formule 1, tout est possible. Et quoi qu'il en soit, la bataille pour le podium sera féroce entre le Monégasque et, juste derrière lui, Oscar Piastri, George Russell, Lando Norris... sans oublier Sergio Pérez, qui ne s'élancera que neuvième mais jouit évidemment de la monoplace la plus compétitive du plateau.

