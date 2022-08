LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Hongrie en direct

Cela fait plus de trente-cinq ans que se tient le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, ce qui fait de l'épreuve magyare l'une des plus courues du Championnat du monde. Les premières éditions sur le Hungaroring avaient un saveur particulière puisqu'elles se tenaient de l'autre côté du fameux rideau de fer, un terrain sur lequel la F1 ne s'était jamais aventurée auparavant.

Le Grand Prix de Hongrie a pour habitude d'être la dernière course avant la pause estivale, c'est de nouveau le cas cette année et Mercedes a la possibilité de marquer les esprits avant de partir en vacances : reléguées au second plan après l'introduction du nouveau Règlement Technique, les Flèches d'Argent ont eu du mal à remonter la pente jusqu'à présent. Néanmoins, George Russell a été le pilote le plus rapide en qualifications, signant ainsi sa première pole en Grand Prix et offrant à son équipe sa première pole de la saison.

Les quelque 305 kilomètres qui séparent Russell de la ligne d'arrivée signifient que sa première victoire est loin d'être acquise. Le Britannique doit notamment surveiller les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, juste derrière, et le retour de Max Verstappen. Le Champion du monde en titre a été victime d'un problème sur son moteur en fin de qualifications, il n'a pu prendre que le dixième temps. Si l'on exclut les pénalités moteur, il s'agit de la plus mauvaise position de départ du pilote Red Bull depuis le Grand Prix des États-Unis 2018 !

Lewis Hamilton a lui aussi été touché par les pépins techniques en qualifications, un problème de DRS l'a relégué au septième rang.

Sur les terres de sa première (et unique) victoire en Formule 1, c'était l'an dernier, Esteban Ocon a égalé sa meilleure performance de la saison en décrochant le cinquième temps des qualifications. Pour l'autre pilote tricolore, Pierre Gasly, la séance a été nettement plus compliquée car il a été éliminé en Q1. Le pilote AlphaTauri a changé plusieurs éléments sur son moteur et va prendre le départ depuis la voie des stands. À noter que Verstappen et Sergio Pérez ont changé leur moteur à combustion interne, MGU-H, MGU-K et turbocompresseur avant la course et ont atteint le maximum du quota autorisé pour la saison.

