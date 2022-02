Ces secrets que dévoile l'Alfa Romeo camouflée

Charger le lecteur audio

Motorsport.com vous a dévoilé en exclusivité les premières photos en piste de l'Alfa Romeo C42, lors de son shakedown sur le circuit de Fiorano. L'occasion d'une première analyse technique des particularités de cette monoplace.

Tout d'abord, l'aileron avant semble plus proche de la spécification finale que l'on s'attendrait à voir lors des essais que de ce que nous avons déjà vu chez les autres équipes. Alfa a opté pour une section extérieure très déchargée une fois de plus, après avoir été l'équipe qui a utilisé l'itération la plus agressive lorsque les règles ont été modifiées en 2019.

Détails de l'avant de l'Alfa Romeo C42

Les éléments ont tous été aplatis autant que possible dans la section la plus extérieure (flèche rouge dans la photo ci-dessus), ce qui est rendu plus évident par la section relevée juste à l'intérieur (flèche bleue en face du pneu).

Comme sur le modèle McLaren, la partie centrale de l'aileron est également abaissée (flèche bleue sous le nez) afin d'alimenter le dessous du nez, qui alimentera à son tour le plancher et les pontons.

La C42 est équipée d'une suspension avant à poussoir, mais la disposition de la suspension est intéressante avec le bras avant du triangle supérieur placé très haut sur le châssis. Notez également que les bras de suspension et de direction sont orientés vers le bas afin de guider le flux d'air vers un endroit souhaité.

Le déflecteur de l'écope de frein avant et la de roue (flèche verte) a également été éloigné du flanc du pneu pour faciliter le refroidissement et mieux orienter le sillage créé pour les surfaces aérodynamiques en aval.

Détails des pontons et du plancher de l'Alfa Romeo C42

La partie centrale de la voiture est une sorte d'amalgame de ce que nous avons déjà vu de la part d'Aston Martin et de McLaren, puisqu'elle présente un ponton à taille haute, avec des ouïes de refroidissement sur la partie supérieure et un soubassement important similaires à ceux de l'AMR22, mais elle partage un tunnel plus complexe avec la MCL36.

Le tunnel a sa propre paroi intérieure (flèche bleue dans l'image ci-dessus) et permet au flux d'air capturé sur l'axe de la voiture, sous le châssis, d'atteindre la surface supérieure du plancher, ce qui devrait mieux alimenter le flux autour de la partie basse du ponton.

Cela implique le compromis de ne pas avoir la hauteur ou la largeur maximale possible pour l'entrée du tunnel, mais peut-être que les avantages l'emportent sur les inconvénients, d'autant que deux équipes ont désormais été observées avec cette caractéristique.

Notez également à quel point la surface du plancher s'étend vers l'arrière et vers le haut autour de ce qui est probablement la structure l'impact latérale inférieure (flèche rouge dans l'image ci-dessus), étant donné que le ponton lui-même est en hauteur très loin du plancher.

Détails du fond plat de l'Alfa Romeo C42

En regardant le plancher sous un autre angle (photo ci-dessus), nous pouvons voir qu'Alfa Romeo est le premier constructeur à inclure une "ailette de bord de fuite" dans l'espace disponible sur le plancher. L'avant de ce dispositif aérodynamique est surélevé par rapport la surface du plancher, avec seulement un support métallique pour combler l'espace.

Depuis cet angle, il est également possible d'apercevoir la section arrière d'une des stries situées sous le plancher (flèche verte), l'équipe semblant les orienter de manière à envoyer le flux vers l'extérieur.

À l'arrière du plancher, nous voyons une autre solution qui existait déjà lors de la précédente réglementation, avec une fente et un plancher dont la géométrie a été modifiée pour influencer la trajectoire du flux d'air (flèche rouge).

Alfa est la deuxième équipe à opter pour une suspension arrière à poussoir, et elle a placé les éléments intérieurs dans une position plus élevée pour libérer de l'espace pour le diffuseur, désormais beaucoup plus grand.

L'entrée d'aîr de la Sauber C39

L'équipe est également revenue au design de l'arceau à lame unique qu'elle utilisait en 2018 (image ci-dessus). Il s'agit d'un design qui voit les entrées de la boîte à air en retrait de la lame pour aider à améliorer le flux vers elles et vers le bas de la voiture.