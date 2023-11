Alonso : Les qualifications sont devenues "la pire séance du week-end"

Partisan du retour des qualifications sur un tour Fernando Alonso tire à nouveau la sonnette d'alarme quant au format aujourd'hui en vigueur. Devant les règles fluctuantes que la FIA tente d'adapter d'un Grand Prix à l'autre pour régler les problèmes de trafic, le double Champion du monde est on ne peut plus perplexe, estimant même que l'exercice du tour rapide n'est plus aujourd'hui le moment de plaisir et de performance pure qu'il devrait être.

"Je pense que ça n'a pas changé grand-chose, mais ça prouve que le format de qualifications est obsolète", déplore l'Espagnol, interrogé sur l'interdiction de doubler à la sortie des stands, instaurée ce week-end à Abu Dhabi. "On ne peut pas voir ça, avoir ce stress."

"Avant, c'était la meilleure séance du week-end, où les voitures prenaient toute leur dimension, où l'on pilotait des monoplaces très rapides. Et maintenant, c'est la pire séance du week-end pour les écuries, pour les pilotes, pour la gestion du trafic, pour les limites de piste, pour aller voir les commissaires, pour ne pas respecter le delta, gêner des gens, effacer des chronos... On est tous contents quand c'est terminé, et ça ne devrait pas être le cas."

Depuis la deuxième partie de saison, les pilotes doivent en effet respecter un temps minimum entre les deux lignes de Safety Car, dans le but d'éviter des situations dangereuses avec des voitures au ralenti dans le dernier secteur. Cette règle a toutefois eu une conséquence puisque depuis son entrée en vigueur, les pilotes utilisent la sortie des stands pour ralentir et tenter de créer un écart avec leurs concurrents en piste.

La voie des stands est devenue le lieu de bien des problèmes en qualifications...

"L'entrée et la sortie des stands ne sont généralement pas des endroits qui devraient être utilisés pour se battre pour une position, ni pour courir", juge Pierre Gasly . "On essaie différents processus pour éviter de gêner sur la piste et d'être trop lents, mais ça déclenche aussi d'autres situations comme celles que l'on voit en ce moment."

"Tout le monde est au ralenti dans les stands pour s'assurer de franchir la ligne de sortie de la pitlane avec six secondes de retard sur la voiture de devant, et c'est une sorte d'effet secondaire. Donc à la fin de l'année, je suis certain que l'on examinera tout ça et que l'on verra ce qui est le mieux pour l'année prochaine."

Interrogé sur l'interdiction de doubler à la sortie des stands depuis samedi, Lando Norris est très loin d'être convaincu. "Je pense que c'est une règle nulle", regrette-t-il. "Le fait est qu'ils sont obligés de mettre cette règle, à cause de l'autre règle stupide qu'ils nous ont imposée. S'il y a un drapeau rouge et qu'il reste trois minutes, il y aura trois voitures qui pourront faire un tour... alors je ne sais pas. On devrait simplement revenir à la situation d'auparavant."

Max Verstappen, lui, partage le sentiment général et appelle à une amélioration : "Pour l'instant, rien n'est encore parfait, donc on doit trouver une meilleure solution, mais on continuera à réfléchir à ce que ça pourrait être".