La F1 pourrait annuler tous les temps sous double drapeau jaune

Un nouveau système pourrait être testé par la direction de course dès le Grand Prix des États-Unis de Formule 1. Pour l'heure, les pilotes sont censés ralentir et ne pas réaliser de chrono significatif lorsqu'ils passent un double drapeau jaune.

Cela peut entraîner des polémiques, comme c'était le cas avec Fernando Alonso lors des qualifications du Grand Prix de Turquie. Le pilote Alpine a abordé une zone de double drapeau jaune au début de son premier tour lancé et, ayant fini le tour à un rythme comparable à celui des autres pilotes en piste, les commissaires se sont penchés sur son cas. Il a toutefois échappé à toute sanction car son tour suivant était plus de trois secondes plus rapide.

Cependant, certains rivaux ayant abandonné leurs propres tours en raison des drapeaux jaunes ont affirmé qu'Alonso avait réalisé un chrono significatif, particulièrement dans le contexte du risque de pluie, qui pouvait donner une importance particulière à ce premier tour. Les commissaires ont évalué cet élément mais ne l'ont pas pris en compte car la séance est restée sèche et les chronos se sont améliorés.

Après des discussions avec les équipes ce dimanche à Istanbul, le directeur de course Michael Masi espère enlever toute incitation à finir un tour lancé en supprimant automatiquement les chronos, sur un principe similaire à celui déjà existant concernant les limites de la piste. "Voyons voir ce que nous allons faire à Austin", a déclaré Masi lorsque Motorsport.com lui a demandé si un tel système pourrait être mis en œuvre.

"Nous l'avons fait quand cela se produit pour les limites de la piste. Nous pouvons analyser quelles zones fonctionnent le mieux, et simplement assurer qu'il n'y ait pas de conséquences imprévues. À première vue, il semble que cela puisse être une bonne résolution. Mais il faut juste la détailler."

"Le comité de conseil sportif va se réunir cette semaine de toute façon, et cela fait partie des sujets à l'ordre du jour. Nous pouvons probablement modifier légèrement la formulation [du règlement]. Elle n'a pas changé depuis un certain temps, et les discussions [de dimanche] montre que nous pouvons probablement la peaufiner afin qu'elle soit plus claire pour tout le monde."

Lorsqu'il lui a été demandé si un système de chronos supprimés pourrait être essayé dès les essais libres à Austin, Masi a répondu "c'est très possible", soulignant qu'un tel test ne serait pas difficile à mettre en place : "C'est dans mes notes [envoyées aux écuries avant chaque Grand Prix]. Ce n'est même pas un changement de réglementation."

"La terminologie juridique serait qu'il s'agit effectivement d'un test. Il faut donc respecter les exigences du Code Sportif International concernant le respect des doubles drapeaux jaunes. Mais effectivement, pour prouver qu'on les a respectés, le test est le scénario des chronos significatifs. Nous allons étudier ça, probablement tester une nouveauté à Austin, et nous verrons quoi faire ensuite."