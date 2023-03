La nouvelle voiture médicale en F1 est le SUV le plus rapide au monde

Charger le lecteur audio

Aston Martin utilisera ce qui est décrit comme étant le SUV le plus rapide du monde pour faire office de voiture médicale en Formule 1 cette saison. Le DBX707 remplace ainsi le précédent modèle DBX qui était utilisé par le championnat depuis 2021, en proposant une évolution significative des performances afin d'améliorer encore l'efficacité et la rapidité d'intervention en cas d'accident.

Aston Martin partage la fourniture de la voiture de sécurité et de la voiture médicale avec Mercedes, les deux constructeurs alternant leur présence en fonction des Grands Prix. Ces deux dernières années, la voiture médicale de la marque anglaise a clairement montré ses limites par rapport à l'AMG GT 63 S 4MATIC+ utilisée lorsque Mercedes est en service sur une course. Un temps désormais révolu.

La version standard du DBX707 est capable de réaliser le 0 à 100 km/h en 3"1, contre 3"9 pour la précédente spécification. Sa vitesse maximale est supérieure à 300 km/h, ce qui le place devant des concurrentes tels le Lamborghini Urus Performante, le Ferrari Purosangue, le Bentley Bentayga ou encore le Maserati Levante Trofeo. Il est ainsi considéré comme le SUV le plus rapide au monde.

L'Aston Martin DBX707 est propulsé par un moteur V8 AMG de 697 ch qui n'a plus rien à envier au bloc Mercedes de 649 ch que l'on retrouve sur l'autre voiture médicale, celle de la firme à l'étoile. Auparavant, le DBX n'avait "que" 542 ch sous le capot. La nouvelle version a également progressé au niveau logiciel, du turbo et du système d'induction. À l'arrière, on trouve un diffuseur beaucoup plus agressif que par le passé, et des éléments en carbone sont également visibles.

La voiture médicale a été développée par Aston Martin grâce à l'aide de son pilote d'usine et de développement Darren Turner et à la collaboration d'Alan van der Merwe, chargé de la piloter lors des week-ends de Grand Prix. Il procédera au dernier ajustements en cette fin de semaine, alors que la saison s'ouvre sur le circuit de Sakhir avec le Grand Prix de Bahreïn. Deux voitures médicales sont présentes sur chaque manche, puisqu'il y a un modèle de réserve en cas de défaillance mécanique.

