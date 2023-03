F1 2023 : les numéros des pilotes et leur signification

Guanyu Zhou a quant à lui choisi le #24 pour une raison qui n'est pas liée au monde de la course. Le Chinois est un grand fan de basket et de Kobe Bryant, légende du sport décédée en 2020 et ayant porté ce numéro chez les Lakers de Los Angeles.

Si l'on omet le #1, le #27 est sans nul doute le numéro le plus emblématique et le plus convoité de la F1. Villeneuve, Senna, Prost, Alesi, Mansell ou encore Jones l'ont tous porté entre les années 1980 et 1990. Mais pour Hülkenberg, ce choix a aussi été motivé par l'addition de sa date d'anniversaire, le 19/08.