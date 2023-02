BMW critique les lenteurs de la F1 pour justifier son désintérêt

Charger le lecteur audio

La semaine dernière, la FIA a officialisé une liste de six motoristes engagés en Formule 1 pour le prochain cycle réglementaire qui débutera en 2026. En marge de la présentation Red Bull, l'accord conclu avec Ford est venu conforter la politique menée par les dirigeants de la discipline, qui ont également attiré Audi pour ce même horizon. La situation de Honda demeure à éclaircir, tandis que Porsche, malgré le feu vert du groupe Volkswagen, n'a pas trouvé l'alliance voulue à ce jour pour sauter définitivement le pas.

Malgré ce contexte de regain d'intérêt de la part de grands constructeurs mondiaux, BMW reste ferme sur sa position en excluant toute possibilité d'un retour en Formule 1, comme le réitèrent les représentants de la marque bavaroise depuis un an. Pas étonnant, donc, de voir ce discours être répété. Toutefois, alors qu'il vient d'ouvrir le chapitre du LMDh aux 24 Heures de Daytona et vise les 24 Heures du Mans en 2024, le constructeur adresse un petit tacle à la Formule 1. Car outre les considérations économiques, ce sont les arguments techniques et les échéances qui sont très loin de convaincre BMW.

"Si l'on est honnête, la Formule 1 va passer à l'hybride en 2026", lance ainsi Andreas Roos, directeur de BMW M Motorsport, auprès de Speedcafe. "Elle l'est déjà actuellement mais avec un système hybride qui n'a aucune pertinence. Et donc en 2026, ils vont passer à un système hybride que l'on voit déjà dans les voitures. Mais ça se fera en 2026."

"On est déjà dans le championnat IMSA et on sera en WEC l'an prochain avec un système hybride qui a plus de pertinence pour la route. Donc pour nous, c'est déjà fait, et en gros trois ans plus tôt. C'est pour ça qu'en ce moment, comme je l'ai dit, c'est parfaitement adapté pour nous, pour nos voitures de série. Et c'est pourquoi, pour nous, franchement, en Formule 1 le changement est trop tardif pour aller dans cette direction. C'est la même histoire avec le carburant durable, qui est déjà utilisé en Endurance mais qui ne sera introduit en F1 que pour 2026."

La position de BMW, qui a quitté la Formule 1 fin 2009 après avoir revendu son écurie à Sauber, est bel et bien inflexible. "Ce n'est pas du tout un sujet pour nous", martèle Andreas Roos. "Il n'y a vraiment rien actuellement qui fasse que l'on se penche sérieusement sur la Formule 1."

