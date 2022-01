Bottas impressionné par la progression constante de Hamilton

Cinq saisons et 100 Grands Prix ensemble : Valtteri Bottas et Lewis Hamilton font désormais partie des duos emblématiques de l'Histoire de la Formule 1. S'ils ont toujours disposé d'une Flèche d'Argent particulièrement compétitive, Bottas a souffert aux côtés du septuple Champion du monde, signant certes 58 podiums mais devant se contenter de 20 pole positions et surtout dix victoires.

Pendant ce temps, Hamilton a triomphé à 50 reprises sous le drapeau à damier, avec quatre titres mondiaux à la clé, et le nouveau pilote Alfa Romeo ne cache pas être époustouflé par la manière dont l'Anglais parvient encore et toujours à élever son niveau de jeu.

"Vous savez, avec Lewis, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que chaque année il parvient à progresser", souligne Bottas. "Il a une expérience énorme en Formule 1, mais il parvient quand même à continuer d'apprendre et de s'améliorer. Certes, j'ai progressé chaque année en tant que pilote, mais Lewis aussi, et ça ne vient pas automatiquement. Il travaille pour ça, car il sait que la compétition est toujours plus féroce."

"J'ai certainement appris beaucoup de choses de lui, par exemple au niveau du pilotage ou des réglages, beaucoup de petits trucs çà et là, mais c'est juste impressionnant qu'il ait su continuer à progresser sans jamais être suffisant. Il en demande toujours plus, à lui-même et à l'équipe qui l'entoure. C'est pareil tous les ans, il ne fait que s'améliorer."

Hamilton, pour sa part, a toujours chanté les louanges du Finlandais, qu'il définissait en septembre comme "le meilleur coéquipier avec qui [il ait] eu le plaisir de travailler". Il avait ensuite précisé auprès de Sky Sports Italie : "Pour la première fois, j'avais un coéquipier avec qui je communiquais vraiment : 'Tu sais, j'ai senti ça...', 'j'ai eu ce feeling...' On ne se cachait rien, on essayait de s'améliorer en s'aidant mutuellement à être la meilleure version de nous-mêmes. Cela n'est jamais arrivé avec d'autres pilotes auparavant. C'est quelque chose d'unique. Et en tant qu'être humain, il est fantastique. Une fois que l'on quitte la piste, on se parle comme des gentlemen. Il n'y a pas de magouilles."

