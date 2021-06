Bottas refuse d'être un "loser" dans la course au titre

2021 marque la cinquième saison lors de laquelle Valtteri Bottas entretient des espoirs légitimes de titre au sein de l'écurie Mercedes, mais jusque-là, le Finlandais n'a pas eu énormément de succès. Vice-Champion du monde à deux reprises, en 2019 et en 2020, Bottas a conclu ces deux campagnes à plus de 80 points de son coéquipier Lewis Hamilton.

Or, l'année en cours a bien mal commencé : avec deux abandons, l'un à Imola dans le coûteux accident avec George Russell, l'autre à Monaco en raison d'une roue indéboulonnable au stand, Bottas n'a marqué que 47 points lors des cinq premiers Grands Prix, à comparer aux 101 de Hamilton et aux 105 du leader Max Verstappen. Et la situation n'est manifestement pas partie pour s'arranger à Bakou...

"En ce qui me concerne, ma force mentale a vraiment été mise à l'épreuve", reconnaissait Bottas ce jeudi. "Cela n'a pas été le début de saison le plus facile qui soit, avec deux abandons lors des dernières courses en date. En effet, je dirais qu'il y a eu des déconvenues, et ce qui compte, c'est la manière dont on rebondit et dont on va de l'avant. Un loser, lui, abandonnerait. Et ce n'est pas ce que je vais faire."

"Je reste donc très fort mentalement, je sais que c'est une très longue saison qui nous attend, qu'il va y avoir plein de belles batailles et, j'espère, de nombreuses victoires. J'ai une totale confiance en moi et en le fait qu'il nous reste du temps pour faire de belles choses en équipe."

Mercedes a perdu la tête des championnats pilotes et constructeurs à Monaco, un fait suffisamment rare lors de l'ère hybride pour être remarqué, mais Bottas est convaincu que l'écurie à l'étoile a le bon état d'esprit pour riposter.

"Nous allons faire corps, aucun doute. Nous avons un excellent esprit d'équipe, et nous savons à quel point il est important de faire corps en équipe. Red Bull va nous donner du fil à retordre, et on dirait que Ferrari aussi sur certains circuits. Ce genre de choses ne fait que nous motiver encore davantage. Et je vois que tout le monde est super motivé cette année avec cette compétition, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons un bon état d'esprit et souhaitons ardemment obtenir les résultats que nous recherchons, surtout moi, je peux vous le dire", conclut-il.