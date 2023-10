Button : “Si les pilotes ne s'expriment pas, rien ne changera"

La FIA s'est engagée à examiner la façon dont les températures et l'humidité extrêmes ont contraint les pilotes à repousser leurs limites physiques au Qatar. La chaleur excessive et l'intensité de la course avec des relais pneumatiques limités à Losail ont confronté les pilotes à l'un des plus grands défis de leur carrière, que certains ont qualifié d'"enfer" et de "torture".

Logan Sargeant a dû abandonner à la suite d'un coup de chaleur, Esteban Ocon a été malade et Lance Stroll a déclaré avoir été proche de l'évanouissement à plusieurs reprises. La FIA a déclaré : "Bien qu'ils soient des athlètes de haut niveau, on ne devrait pas attendre d'eux qu'ils courent dans des conditions qui pourraient mettre en péril leur santé ou leur sécurité."

Jenson Button n'était pas présent au Qatar, mais il pense que les g élevés de la piste ont également joué un rôle dans les problèmes rencontrés par les pilotes. "Je n'ai pas ressenti la chaleur, mais l'un des plus gros problèmes du Qatar est que les pilotes sont soumis à des g élevés sur l'ensemble de la piste."

"La chaleur... Je veux dire, nous avons eu beaucoup de courses chaudes dans le passé. Mais je pense que le plus gros problème pour eux est que leur corps a été soumis à des g latéraux très élevés, pendant si longtemps, qu'ils ne peuvent plus respirer. Ils ne sont pas en mesure de faire entrer l'oxygène dans le sang, c'est donc le plus gros problème."

S'adressant aux journalistes lors de l'épreuve d'Endurance de Petit Le Mans, Button a répondu à la question de savoir ce qu'il pensait qu'on pouvait faire, du point de vue de la voiture, pour réguler la température des pilotes dans le cockpit : "Vous ne pouvez rien faire, à part la climatisation, et personne n'a jamais entendu parler de cela dans une voiture à cockpit ouvert."

"L'IndyCar a une sorte de cockpit fermé, et il fait clairement chaud dans ces voitures, et je sais qu'elles n'ont pas de direction assistée, donc je sais que cela leur fait mal aussi. Mais elles ne subissent pas les mêmes forces g que les F1 [sur les circuits routiers]."

"Lorsque j'ai participé à une course de NASCAR à Austin, j'ai failli m'arrêter en pleine course. J'ai dit à l'équipe : 'Je ne peux plus faire ça' ; j'avais tellement chaud. Les problèmes de chaleur varient donc d'une voiture à l'autre."

"Si les pilotes ne s'expriment pas, rien ne changera. Je me souviens d'une course de F1 en Malaisie, lorsque j'ai eu un problème avec ma bouteille d'eau, j'ai eu de gros problèmes pendant la course. Vous commencez à trembler et votre vision s'affaiblit. C'est alors que ça devient dangereux, donc je sais à quel point ça peut être grave."

