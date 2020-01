22 GP par an ? Selon Todt, pas de quoi se plaindre

La saison 2020 de Formule 1 se disputera sur un nombre record de 22 Grands Prix, et la réglementation permet d'aller jusqu'à 25, chiffre qui pourrait être atteint dans les années à venir alors que les projets de course se multiplient. Plusieurs écuries ont fait part de leur scepticisme quant à cette évolution de la discipline, certaines s'avérant déjà contraintes d'organiser une rotation de leurs effectifs pour soulager les organismes, qui sont grandement mis à l'épreuve.

Le programme des week-ends de course pourrait être adapté à partir de 2021 pour permettre aux protagonistes d'arriver sur place un jour plus tard, tandis que Jean Todt, président de la FIA, doute qu'un calendrier de 25 Grands Prix puisse être une réalité à court terme. Surtout, pour lui, ceux qui travaillent en F1 ne sont pas à plaindre.

"Je pense que ce sera un long processus avant de se rapprocher de 25 courses", commente Todt. "L'accent est vraiment mis sur la spéculation et sur l'évaluation d'un calendrier à 25 courses, et pour le moment nous devrions nous concentrer sur 22, à savoir la situation actuelle. Quant à ce que cela représente, j'ai peut-être un point de vue différent. J'ai vraiment le sentiment que nous – moi compris – avons une chance immense de vivre dans un monde où nous aimons ce que nous faisons. Nous avons la passion. Nous sommes privilégiés. Quiconque est en F1 est privilégié."

"Bien sûr, il y a des devoirs. Quand j'occupais d'autres postes [notamment directeur de la Scuderia Ferrari, ndlr], je travaillais 18 heures par jour, six ou sept jours par semaine, parce que j'avais la passion, je voulais un résultat. Bien sûr, la famille, si l'on a une famille que l'on aime, elle comprendra. Et on ne fait pas ça pour toute la vie."

Envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, Todt a passé du temps dans des pays du tiers-monde, d'où cette approche plus philosophique de la vie : "Croyez-moi, je fais beaucoup de choses dans les autres activités de ma vie où je vois des gens qui s'estiment heureux d'avoir 30 $ [27 €] par mois. Dans certains pays, pour eux, c'est une chance. Nous ne devrions pas oublier ça. Nous devrions être respectables et penser à cette réalité. Vous savez, nous sommes huit milliards, et il y a 800 millions de personnes qui ne peuvent ni manger, ni boire, ni se faire vacciner."

"Nous sommes là pour parler de F1, mais il ne faut pas fermer les yeux et oublier ce qui se passe pour d'autres gens, pour d'autres communautés. Encore une fois, je pense que nous avons de la chance ; tous ceux qui travaillent en F1, avec des salaires d'ailleurs bien plus élevés que dans tout autre domaine, devraient être très heureux, même si cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dur."

Propos recueillis par Adam Cooper