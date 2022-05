Le casse-tête du calendrier F1 et des 24H du Mans ressurgit

Charger le lecteur audio

C'est un débat qui revient très souvent : peut-on organiser un Grand Prix de Formule 1 le même week-end que les 24 Heures du Mans ? Pour le nouveau vice-président de la FIA, la réponse est non, alors que ce sera justement le cas cette année, pour la première fois depuis six ans. Le mois prochain, pendant que se disputera la 90e édition de la classique mancelle, la Formule 1 sera à Bakou pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Une situation que l'instance internationale pourrait donc chercher à éviter à l'avenir, et plus encore en 2023, année qui marquera le centenaire des 24 Heures du Mans.

"C'est une bonne occasion pour nous de dire qu'il ne devrait pas y avoir de conflit de calendrier l'année prochaine, et que ça devrait devenir la norme", souligne Robert Reid, vice-président de la FIA depuis l'élection de Mohammed Ben Sulayem. "Je serais favorable à ce qu'il n'y ait pas de clash, de manière générale tout comme l'année prochaine spécifiquement."

Le problème reste que la FIA n'est "pas autonome" en ce qui concerne l'élaboration du calendrier de la Formule 1. "Le WEC fonctionne de la même manière que tous les championnats, mais il y a une exception pour la F1, où c'est le promoteur qui propose un calendrier puis c'est à la FIA de l'accepter ou non", précise Robert Reid. "La F1 est légèrement différente, parce que se sont eux qui décident plus ou moins du calendrier."

Il s'agirait donc de mener "une petite négociation" avec le Formula One Group et ses propriétaires de Liberty Media, à condition également que l'opinion émise par Robert Reid soit partagée par tous les dirigeants de la FIA. Présent le week-end dernier en Belgique pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps, il a en tout cas évoqué le sujet avec Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, à la demande de ce dernier. "Je connais l'avis de l'ACO, particulièrement avec le centenaire qui arrive l'an prochain", a-t-il glissé.

En 2020 et 2021, deux saisons largement perturbées par la crise du COVID-19, le calendrier de la Formule 1 avait un temps placé le Grand Prix du Canada le même week-end que celui des 24 Heures du Mans. Par deux fois, l'épreuve sur le Circuit Gilles-Villeneuve avait finalement été annulée pour des raisons sanitaires. L'autre problème pour la FIA provient du nombre grandissant de Grands Prix, restreignant les alternatives. "On commence à manquer de week-ends, maintenant que le championnat compte de plus en plus de manches", concède Robert Reid.

Propos recueillis par Gary Watkins