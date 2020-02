Coronavirus : la F1 cherche une date de report pour le GP de Chine

L'épidémie de coronavirus a poussé les autorités chinoises à recommander cette semaine le report ou l'annulation de tout événement sportif tant que la situation n'est pas sous contrôle. Sur le plan sportif, plusieurs événements internationaux ont déjà été affectés que ce soit en athlétisme, en football, en boxe, en tennis, en basket-ball, entre autres. Les Championnats du monde d'athlétisme en salle ont par exemple été reportés alors qu'ils devaient avoir lieu à la mi-mars, et il en est de même pour l'E-Prix de Sanya. De son côté, la F1 attend la décision des promoteurs du Grand Prix de Chine et, en cas d'impossibilité d'organiser la course le 19 avril, elle recherchera une solution pour qu'elle se dispute plus tard dans la saison.

"Je crois que, s'il y a une probabilité que ça n'ait pas lieu en avril, ce sera reporté", a expliqué le directeur général de la F1, Ross Brawn, lors d'une interview avec quelques médias dont Motorsport.com. "Nous laisserons ouverte la possibilité de voir si le Grand Prix peut se dérouler plus tard dans l'année. La Chine représente un marché enthousiaste et croissant. Nous aimerions avoir une course en Chine."

La rumeur d'un échange de date entre les Grands Prix de Chine et de Russie a en revanche été clairement écartée. "Nous ne ferions probablement pas ça", prévient Ross Brawn. "Nous essaierons juste de trouver une fenêtre dans laquelle peut avoir lieu le Grand Prix vers la fin de l'année."

Trouver un week-end libre semble particulièrement difficile au sein d'un calendrier 2020 qui se veut le plus chargé de l'Histoire de la Formule 1. Reporter la manche chinoise pourrait ainsi entraîner une succession de quatre voire cinq Grands Prix en autant de week-ends consécutifs, ce qui paraît logistiquement insensé. Une option pourrait être d'allonger la saison dans le temps et d'organiser le Grand Prix de Chine en décembre, mais les équipes n'y seraient probablement pas favorables.

"Elle semble très difficile", ajoute Ross Brawn quant à la situation actuelle. "Nous attendons que le promoteur du GP de Chine et les autorités prennent la décision finale, ce qu'ils feront je pense. Ils ont annulé tous les événements publics en mars, donc il n'y a aucun événement sportif ou autre activité. C'est une situation dramatique et très difficile. Je pense que ça deviendra plus clair dans une semaine ou deux quant à ce qui se passera."

Pour la F1, il est urgent d'avoir une décision définitive dans les semaines qui viennent alors que le personnel devra bientôt prendre la direction de Shanghai pour lancer les préparatifs du Grand Prix.

"Il y a deux dates butoirs logistiques", précise Ross Brawn. "La première est lorsque tout le fret maritime part, c'est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine. Les choses comment le carburant et d'autres y vont par bateau. Mais ce n'est pas désastreux si ça change et qu'il faut les rapatrier. Ensuite nous nous occupons de l'arrivée physique des personnes sur place. C'est un gros défi pour ceux qui vont préparer le Grand Prix. C'est une étape critique. Et elle interviendra dans deux ou trois semaines. Je pense que c'est le moment où il faudra vraiment dire quelle est la situation."

Propos recueillis par Jonathan Noble