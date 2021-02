L'audience TV de la F1 s'est plutôt maintenue malgré la crise

La saison 2020 de F1 a été grandement impactée par la pandémie de COVID-19 qui a obligé à l'annulation ou au report de nombreuses épreuves de la première moitié de saison avant de pouvoir commencer au début du mois de juillet par deux Grands Prix en Autriche. Elle s'est à partir de là déployée jusqu'à la mi-décembre, avec un total de 17 courses organisées en 165 jours, dont quatre séries de trois GP consécutifs.

En dépit de la longue interruption qui a entraîné une attente de sept mois entre le dernier GP 2019 et le premier de la saison 2020, les audiences n'ont pas chuté de façon dramatique. La Formule 1 rapporte ainsi une légère baisse de l'audience moyenne, de l'ordre de 4,5% par rapport à l'année précédente, un total de 87,4 millions de personnes ayant en moyenne suivi les courses.

Les chiffres de l'audience moyenne sont notamment à mettre en perspective avec les 80 millions de moyenne enregistrés en 2014 et 2015 et les 87 millions entre 2016 et 2018. Au vu de la saison inhabituelle, la discipline a donc plutôt tenu son rang.

Bien entendu, avec 17 Grands Prix contre 21 en 2019, le chiffre de l'audience globale cumulée est en nette baisse mais cela n'est pas forcément représentatif. Il faut signaler qu'au total, la saison a rassemblé 1,5 milliard de téléspectateurs contre 1,9 lors de la campagne précédente. Le chiffre de spectateurs uniques est lui de 433 millions, soit 8% de moins qu'en 2019.

C'est le Grand Prix de Hongrie qui a attiré le plus de téléspectateurs, avec un total de 103,7 millions, soit 7% de plus que l'épreuve 2019. Concernant certaines des courses qui n'étaient pas prévues initialement, le Grand Prix du Portugal a attiré 100,5 millions de personnes, le GP de Sakhir 98,1 millions et le GP de Turquie 89,1 millions.

Certains pays ont connu une importante augmentation de leur audience, notamment en Chine où une hausse de 43% a été constatée, aux Pays-Bas avec 28% de mieux, en Grande-Bretagne avec 10% ou en Allemagne avec 5%.