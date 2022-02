La Formule 1 a doublé ses revenus en 2021

Charger le lecteur audio

En raison de la pandémie de COVID, la Formule 1 a subi un gros coup dur en 2020. À partir du mois de juillet, moment où la saison a pu démarrer, seuls 17 Grands Prix ont été organisés, la plupart sans spectateurs. Les revenus se sont donc effondrés, passant de 2,022 milliards de dollars en 2019 à "seulement" 1,145 milliard en 2020. Cependant, malgré l'impact continu de la pandémie de COVID, 22 courses ont eu lieu en 2021 et bon nombre d'entre elles ont accueilli de nouveau des spectateurs, ce qui a fait remonter les revenus de la F1 à 2,136 milliards de dollars.

Le championnat a également pu encaisser un beau chèque lié à l'annulation du contrat du Grand Prix du Vietnam, une épreuve qui était censée rejoindre le calendrier en 2020. Et grâce à l'augmentation des revenus, une perte désastreuse de 386 M$ en 2020 s'est transformée en un bénéfice de 92 M$ en 2021, après les étrennes données aux dix équipes de la grille. De 1,012 milliard de dollars en 2019, les bonus sont tombés à seulement 711 millions l'année suivante avant de rebondir pour atteindre 1,068 milliard en 2021.

Pour expliquer l'augmentation des revenus, Liberty Media a indiqué que le retour des spectateurs dans les tribunes avait été le facteur déterminant. "Le nombre de spectateurs a continué à être évalué par les autorités gouvernementales compétentes, course par course, tout au long de l'année. Les restrictions se sont assouplies au fil de l'année et, par rapport à l'année précédente, la fréquentation a commencé à augmenter de manière significative au troisième trimestre de 2021", a précisé la société détenant les droits commerciaux de la F1 en annonçant ses résultats.

"Les revenus de la promotion des courses ont augmenté en raison de la tenue de cinq [Grands Prix] supplémentaires en 2021, davantage de courses étant hors de l'Europe, et certains ont vu le retour des spectateurs alors que les limitations [de 2020] avaient entraîné des changements ponctuels sur les contrats des Grands Prix."

Bien que le Vietnam n'ait pas été mentionné de manière explicite, Liberty a ajouté : "Les revenus de la promotion des courses pour l'ensemble de l'année ont également bénéficié d'un accord unique, comptabilisé au premier trimestre, lié à l'annulation d'une course qui devait initialement débuter en 2020."

Liberty a souligné qu'en plus de gagner davantage grâce aux contrats des Grands Prix, les revenus du Championnat du monde provenant de la diffusion TV et du sponsoring étaient également en hausse.

"Les revenus médias ont augmenté pour l'ensemble de l'année en raison de l'augmentation des droits de diffusion due à l'amélioration des conditions de certains accords nouveaux et renouvelés, des autres augmentations des taux contractuels, de la forte croissance des abonnements à F1 TV [la plateforme de streaming de la F1, ndlr] et de l'effet des changements uniques sur les frais contractuels [en 2020], résultant de la pandémie et des perturbations du calendrier."

"Les revenus de sponsoring ont augmenté en raison des nouveaux sponsors et de l'impact de la tenue d'un plus grand nombre de courses, ainsi que de la baisse des revenus de sponsoring liées à la pandémie comptabilisée l'année précédente."

