La F1 interdit tous les tests sur les nouveaux circuits 2020

Par le biais d'un vote électronique, les équipes se sont accordées sur le fait que personne ne pourrait effectuer d'essais sur les nouvelles pistes ajoutées au calendrier 2020 de la F1 (pour le moment le Mugello, le Nürburgring, Portimão et Imola) pour des raisons de coûts et en vue d'éviter qu'une ou plusieurs structures ne disposent d'un avantage injuste sur celles qui ne pourront pas organiser de roulage. Il semble que Ross Brawn, le manager sportif de la F1, ait été particulièrement insistant sur ce point.

Le Mugello et Portimão sont deux circuits inédits en Championnat du monde alors qu'Imola et le Nürburgring ont été respectivement utilisés pour la dernière fois en Grand Prix en 2006 et 2013. Il est à noter que cette interdiction intervient après que Ferrari a déjà pu rouler sur le tracé du Mugello avec une monoplace 2018 et qu'AlphaTauri a combiné une journée de tournage promotionnel avec sa F1 2020 et du roulage plus important avec une voiture 2018 à Imola. Ces tests avaient toutefois été organisés avant l'officialisation des GP sur les deux pistes.

La plupart des équipes ont utilisé les deux journées promotionnelles que leur offre le règlement avec leur châssis actuel. Ces journées sont limitées dans la distance qui peut être parcourue (100 km) mais également dans la recherche de performance et de données puisque Pirelli ne fournit que des pneus de démonstration. Utiliser des monoplaces 2018 permet en revanche de contourner ces limites et de pouvoir rouler de manière plus importante car elles rentrent dans la catégorie des anciennes F1 vieilles de deux ans, sans être trop dépassées techniquement.

De nombreuses écuries ont profité, avant la reprise de la saison et après une longue pause liée à la pandémie de COVID-19, de cet aspect réglementaire pour retrouver le rythme. Ce fut notamment le cas pour Renault, avec deux jours en Autriche, et pour Mercedes, avec deux journées sur le circuit de Silverstone.

Il y avait un intérêt de la part d'équipes de pouvoir rouler sur les nouveaux circuits, surtout sur celui de Portimão, utilisé pour la dernière fois par la discipline reine lors d'essais hivernaux 2008-2009 et qui va être resurfacé en septembre. Mercedes est semble-t-il la seule équipe qui a pu rouler sur le tracé de l'Algarve durant l'ère turbo hybride, grâce à des tests avec la W06 en pneus de démonstration, avec comme pilotes George Russell et Nicholas Latifi, en avril 2017.

Renault, Red Bull et AlphaTauri étaient prêtes à se rendre au Portugal après le resurfaçage et il apparaît que cinq équipes au moins ont envisagé de se rendre à Imola, où il y a un grand avantage à tirer du moindre roulage étant donné que le week-end se disputera sur deux journées avec une seule séance d'essais libres.

Cependant, les écuries ont donc décidé par le biais d'un vote d'empêcher à la fois le roulage avec des voitures actuelles et les essais avec d'anciennes voitures sur les quatre circuits en question. En théorie, les équipes peuvent toujours obtenir du roulage sur ces pistes, mais il faudra alors en passer par l'utilisation de voitures de route ou de compétition d'une autre catégorie. Au moins une grande écurie serait en discussion avec Imola pour organiser cela.

Il est intéressant de noter qu'en MotoGP, l'ensemble des écuries et le manufacturier Michelin ont demandé à pouvoir organiser un test sur le Circuit de l'Algarve qui accueillera la dernière manche de la saison 2020.