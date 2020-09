Vettel comprend mieux sa Ferrari après avoir changé de châssis

2020 marque le pire début de saison de Sebastian Vettel depuis 2008, puisque le pilote Ferrari n'a marqué que dix points sur les cinq premiers Grands Prix de la saison, après avoir manqué de rythme et commis des erreurs en piste. Il n'est ainsi que 13e du championnat, à 35 longueurs de son partenaire Charles Leclerc.

La Scuderia a néanmoins accordé un changement de châssis à son quadruple Champion du monde, pour tenter de lui faire retrouver la confiance, après avoir trouvé un "petit défaut" dans celui utilisé depuis le lancement de la campagne. Vettel s'est classé cinquième des EL1 du Grand Prix d'Espagne, puis seulement 12e des EL2, à trois dixièmes de Leclerc, pour une journée qu'il qualifie de "mitigée" malgré une certaine satisfaction quant à ce nouveau châssis.

"Globalement, c'était un peu mieux en termes de rythme sur un tour. L'après-midi, j'avais un peu plus de mal à faire de bons tours. Nous devrions être dans une meilleure situation, on verra comment ça se passera demain. Nous avons essayé plusieurs choses. Nous en savons un peu plus pour demain."

"Nous n'avons pas toutes les réponses que nous voulons, mais je pense que dans l'ensemble, nous comprenons un peu mieux les choses. Le vendredi, c'est toujours un peu difficile, on teste beaucoup de choses et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous verrons si les choses se calmeront, espérons-le, demain."

Avec des températures de piste frôlant les 50°C l'après-midi, la gestion des pneus s'annonce en tout cas comme un facteur crucial. "Gérer la course sera un point clé à traiter, avec les températures que nous avons. Ce sera difficile, mais ce sera pareil pour tout le monde", conclut Vettel.

