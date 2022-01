Le feedback de Verstappen a accéléré les progrès de Honda

Il aura fallu trente ans pour que Honda atteigne de nouveau les sommets en Formule 1 après le sacre d'Ayrton Senna en 1991. Alors que le motoriste japonais préparait ses adieux en catégorie reine, Max Verstappen et Red Bull lui a offert un titre mondial, décroché de manière spectaculaire lors de la finale de la saison 2021, à Abu Dhabi.

Une grande récompense pour Honda et ses employés, en particulier lorsque l'on compare les succès de 2021 aux débuts catastrophiques de 2015, marquant le come-back du constructeur japonais dans la discipline. Des efforts gargantuesques de la part des ingénieurs à Sakura furent donc requis pour corriger les problèmes de fiabilité et rendre le bloc nippon aussi performant que le V6 turbo hybride Mercedes, la référence depuis plusieurs années. Et selon Masashi Yamamoto, c'est en partie à Max Verstappen que l'on doit ces progrès fulgurants.

Dans le cadre d'un entretien exclusif avec Motorsport.com, le responsable du programme F1 du motoriste a expliqué que le feedback très complet du Néerlandais avait permis à Honda d'accélérer sa progression et de revenir bien plus rapidement à l'avant de la grille.

"Il est inutile de dire quoi que ce soit sur ses performances, elles sont brillantes", a indiqué Yamamoto au sujet de Verstappen. "Mais il ne s'agit pas seulement de ses performances, son feedback a également été génial. Max est un pilote extrêmement rapide et le feedback de ce genre de pilote nous a été très utile. Et oui, bien sûr, cela a accéléré notre développement au cours des dernières années. Tous les quatre pilotes [Red Bull] nous ont donné de bonnes informations, surtout Max."

Avec 17 victoires et 49 podiums acquis sur une période de trois ans, Honda a vécu de nombreux moments forts avant son départ. Parmi eux, Yamamoto a logiquement évoqué le titre de Verstappen l'an passé mais également son triomphe au Grand Prix d'Autriche 2019, premier succès pour un pilote motorisé par Honda depuis 2006, et au Grand Prix des Pays-Bas 2021.

"Gagner le championnat, c'est certainement mon plus grand moment fort !" s'est exclamé Yamamoto. "Et, bien sûr, je ne peux pas oublier le Grand Prix d'Autriche en 2019, lorsque Max a pointé du doigt le logo Honda [sur le podium]. C'était vraiment émouvant pour nous tous. Une autre chose qui ressort vraiment pour moi, c'est le Grand Prix des Pays-Bas [2021], c'était fantastique pour nous tous. Zandvoort était une expérience folle avec tous les gens en orange !"

Propos recueillis par Ronald Vording