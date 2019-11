Ferrari : Les équipes de pointe domineront toujours en 2021

Une refonte majeure du règlement, y compris sur les plans financier et technique, a été décidée pour 2021, avec l'espoir de rendre la Formule 1 plus imprévisible. Mais bien qu'un futur budget plafonné et des revenus mieux partagés puissent avoir une incidence sur la performance à long terme, le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, pense que la hiérarchie ne sera pas grandement perturbée en 2021.

"Je crois que les équipes de pointe auront un bénéfice en termes de performance grâce à la quantité de ressources que l'on a pour développer une nouvelle voiture", a expliqué l'Italien. "Plus tard, on espère que les petites équipes puissent progresser, mais la discontinuité [du règlement] est un défi. C'est très difficile de penser maintenant à ce que ça sera. Je pense que les équipes de pointe resteront les équipes de pointe. Nous avons encore les meilleures équipes. Nous avons encore le meilleur savoir-faire. Nous avons les ressources et les budgets, et je suis presque sûr que ça ne changera pas beaucoup."

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, partage le point de vue de Binotto, et rappelle que les nouveaux règlements aident souvent les plus grosses équipes, qui peuvent y investir davantage d'argent : "Cela prend toujours du temps pour que les [performances] convergent. Nous commençons seulement à voir cela sur les châssis et les moteurs, et ce après une période de plus ou moins quatre ou cinq ans. Les équipes avec plus de ressources en bénéficieront pour 2021. Et inévitablement, quand il y a la question d'un grand changement de règlement, certains réussissent et d'autres se ratent. Vous voulez être sûr que vous faites partie de la première catégorie et non de la seconde."

Le niveau du plafond budgétaire, fixé à 175 millions de dollars mais n'incluant pas plusieurs postes de dépenses dont le marketing et le salaire des pilotes, signifie que seules les équipes de pointe devront réduire la voilure à partir de 2021. Et avec un constructeur, en l'occurrence Renault, expliquant qu'il devra dépenser davantage pour atteindre cette limite, les chances d'une remise à plat des performances semblent réduites. Le directeur de Renault, Cyril Abiteboul, pense d'ailleurs que l'écart de dépenses entre les trois équipes de pointe et le reste sera réduit de moitié par rapport à ce qu'il est actuellement.

"Pour ce qui est du plafond budgétaire, cela prendra des années pour que l'on en voie le moindre effet en piste", a assuré le Français à Motorsport.com. "Pour moi, c'était très important d'avoir un accord sur le plafond budgétaire, mais aussi d'avoir des restrictions sur le développement ; des règles restrictives sur l'aéro, des pièces standard, et des pièces et un design directifs. Toutes ces choses sont là comme une assurance de voir un effet de ce plafond budgétaire."

"Je dois dire que tout n'a pas été fait à ce sujet, et selon mon point de vue, 50% de cet écart sera réduit. Je n'ai aucun chiffre pour apporter une preuve soutenant ce que je dis, mais c'est ce que me dit mon instinct. Je crois que nous ferons un pas en avant en 2021, et pour 2022 et 2023, le plafond budgétaire sera un autre pas. Nous devons accepter que les changements prennent du temps en F1."