Ferrari ne craint pas de "moments difficiles" entre Leclerc et Sainz

En choisissant Carlos Sainz pour faire équipe avec Charles Leclerc en 2021, Ferrari fait le pari d'ouvrir un nouveau cycle et de tourner dans quelques mois la page Sebastian Vettel. L'écurie italienne a pris cette décision très tôt, avant même que la campagne 2020 ne soit disputée, mais estime avoir ainsi réglé un dossier qui lui permet de se concentrer sur d'autres points.

Si la Scuderia a jeté son dévolu sur le pilote espagnol de 25 ans, ce n'est pas pour "une seule raison" mais pour un ensemble de critères. "D'abord, c'est un jeune pilote et nous sommes une jeune équipe qui vise un long cycle avec des pilotes jeunes et expérimentés, c'est important", souligne Mattia Binotto, directeur de Ferrari, dans les colonnes de Marca. "C'est un gros travailleur, intelligent, rapide, et par-dessus tout il comprend quel est l'état d'esprit chez Ferrari. "Je pense que la première année sera plus compliquée car il doit d'abord comprendre la voiture et l'équipe. C'est pourquoi nous n'avons pas signé un contrat d'un an avec lui. Mais je suis certain qu'il sera très rapide et qu'à terme il pourra devenir Champion du monde."

Quelques semaines avant les annonces, Charles Leclerc avait fait part de son envie de voir Sebastian Vettel demeurer à ses côtés, tout en assurant qu'il était prêt à accueillir n'importe quel autre pilote. Le Monégasque a été mis au courant des intentions de son équipe une fois les négociations contractuelles rompues avec le quadruple Champion du monde. "C'est important pour moi qu'il soit impliqué dans ces décisions, d'avoir son ressenti", estime Mattia Binotto. "Charles est notre pari, c'est une partie de l'avenir de notre équipe, donc oui, il était au courant. Nous avons beaucoup investi pour Charles durant de nombreuses années, en F3, en F2 et aujourd'hui en F1, où le processus se poursuit. Nous espérons qu'il sera encore plus fort cette année que par le passé, puis encore plus à l'avenir. C'est pour cela que nous avons renouvelé son contrat pour plusieurs années."

Reste à savoir comment se déroulera la collaboration entre les deux hommes, alors que la saison 2019 a démontré que la gestion des deux pilotes Ferrari n'avait rien d'un long fleuve tranquille. Néanmoins, Mattia Binotto se dit confiant : "Je ne pense pas qu'il y aura des moments difficiles entre eux. Tout se passera bien. Et si ça arrive, c'est mon boulot, mais il faut être optimiste. Charles est de plus en plus fort, plus le temps passe et plus il comprend l'importance d'être chez Ferrari. Ce qui est arrivé au Brésil, c'était de la malchance, et ce sont des choses qui ne peuvent pas se produire en course".

Le tout dans un contexte qui se veut le plus équitable possible selon Ferrari, avec la volonté de ne pas désigner un pilote numéro 1, aussi bien pour la saison à venir que pour la suivante. "La première chose est d'avoir deux bons pilotes", insiste Mattia Binotto. "L'esprit d'équipe est important, faire en sorte que ce soit Ferrari qui passe d'abord. Je pense que la piste dictera elle-même qui est premier et qui est deuxième. Ça a toujours été comme ça, même du temps de Michael Schumacher, qui débutait chaque saison au niveau de son coéquipier, mais au troisième Grand Prix on voyait clairement qui était le numéro 1."