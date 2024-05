La FIA perd encore l'un de ses cadres

Le recrutement de Natalie Robyn en tant que toute première directrice générale de la FIA avait été annoncé en septembre 2022, après un processus de plusieurs mois de recherche d'un candidat par le président de la fédération, Mohammed Ben Sulayem, qui souhaitait revoir la structure de direction de l'instance. Un an et demi après sa prise de fonction officielle en novembre 2022, elle quitte ce poste, comme l'a révélé un communiqué de la FIA.

"Au cours des 18 derniers mois, Natalie a mené une refonte complète de la structure opérationnelle de la fédération, jouant un rôle essentiel dans la modernisation de la FIA, l'amélioration de la gouvernance et la garantie d'une stabilité financière durable", peut-on notamment lire. "La nomination de Natalie au poste de PDG en novembre 2022 a marqué une étape importante, tirant parti de ses 18 années de carrière dans les secteurs de l'automobile et de la finance. Sa décision de poursuivre des opportunités en dehors de la FIA l'a poussée à quitter l'organisation d'un commun accord, ceci prenant effet à la fin du mois de mai."

"Assumer le rôle de directrice générale de la FIA a été un énorme privilège, et je suis reconnaissante d'avoir dirigé un programme de restructuration et de réforme", a déclaré Natalie Robyn, qui avait notamment occupé des postes de direction chez Volvo, Nissan et DaimlerChrysler avant d'intégrer la fédération.

"Le moment est venu de me retirer en sachant que l'organisation est mieux armée pour relever les défis qui l'attendent. Je suis très fière d'avoir contribué à la transformation de la FIA dans les domaines du sport et de la mobilité, et je suis heureuse de quitter une organisation composée d'une merveilleuse équipe d'individus talentueux et dévoués."

En dépit de l'accent mis sur une décision prise "d'un commun accord", il s'agit tout de même pour la FIA du quatrième départ de poids en peu de temps. L'an passé, la responsable de la commission "Women in Motorsport" Deborah Mayer, le directeur sportif Steve Nielsen ainsi que le directeur technique monoplace Tim Goss ont démissionné. Ce dernier a depuis été remplacé par l'ancien directeur technique d'Alfa Romeo, Jan Monchaux, alors que Tim Malyon, ancien directeur de la sécurité au sein de la fédération, a succédé à Nielsen.