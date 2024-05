Alonso a "l'impression que la nationalité compte" et en parlera à la FIA

Remonté à l'issue de la course sprint du Grand Prix de Miami, Fernando Alonso n'a pas pu transformer positivement cette énergie lors de la séance de qualifications. Sorti dès la Q2 et seulement 15e sur la grille de départ dimanche, il a payé des changements de réglages "qui n'ont probablement pas fonctionné comme prévu". Il s'attend désormais à "une course difficile".

Le double Champion du monde est aussi et surtout revenu sur sa sortie très remarquée devant la presse à l'issue de la course sprint. Et ce qui pouvait s'apparenter à une réaction à chaud, ou à une forme de sarcasme, ne l'était visiblement pas, puisqu'en plus d'affirmer sa position, il s'en est expliqué avec la volonté d'aller plus loin.

Le pilote Aston Martin avait, rappelons-le, déploré l'absence de pénalité contre Lewis Hamilton après l'accrochage survenu au départ et impliquant au total quatre voitures, provoquant ainsi les abandons de Lando Norris et Lance Stroll.

Pour justifier leur décision de classer l'événement comme incident de course, les commissaires ont précisé qu'il leur était impossible d'identifier le fait qu'un pilote soit "entièrement ou principalement" responsable de ce qui s'était produit. Fernando Alonso, lui, a estimé que les commissaires n'agiraient pas contre Lewis Hamilton "parce qu'il n'est pas espagnol".

Invité à s'expliquer sur cette accusation, il a d'abord affirmé que s'il s'était retrouvé à la place du pilote Mercedes, il aurait été sanctionné. "Je devais laisser de l'espace, car Hamilton arrivait à l'intérieur sans avoir le contrôle de sa voiture", explique-t-il. "Si je fais ça, je suis sûr que j'ai une pénalité."

"J'ai l'impression que la nationalité compte", a-t-il ensuite insisté. "Et je vais en parler avec Mohammed [Ben Sulayem, président de la FIA]. Peu importe, je dois m'assurer qu'il n'y a rien de mal ou qui ne va pas avec ma nationalité, ou quoi que ce soit qui puisse influencer une décision. Et ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour la future génération de pilotes espagnols. Ils ont besoin d'être protégés."