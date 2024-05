Un problème moteur gâche les qualifications d'Ocon

La Q3 se rapproche mais elle n'est pas encore là pour Alpine. Pierre Gasly et Esteban Ocon, désormais tous les deux équipés des nouvelles améliorations de l'A524, se sont qualifiés respectivement aux 12e et 13e places sur la grille de départ du Grand Prix de Miami.

Alpine progresse à petits pas mais se rapproche du top 10. Plus tôt dans la journée, Pierre Gasly a intégré les dix premiers en terminant neuvième lors de la course sprint, bien aidé par les pénalités infligées à Lewis Hamilton et Kevin Magnussen. Le pilote français n'a pas marqué de points, réservés aux huit premiers, mais il sent leur odeur se rapprocher de plus en plus. Dimanche, il s'élancera à seulement deux positions des points.

"Il y a du positif, on l'a vu ce matin on a fini neuvième, on était dans la bagarre pour les points", déclare Gasly au micro de Canal+. "Là cet après-midi on arrive à faire une douzième place à un dixième de la Q3, donc oui c'est sûr qu'il y a du positif. Il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à comprendre."

Lors de la première partie des qualifications, le pilote Alpine a signé le cinquième meilleur temps en 1'27''976 avant d'échouer en Q2 en 1'28''324, à quatre dixièmes de son chrono de Q1.

"En Q1 j'arrive à faire un très bon tour mais en Q2 avec les tours de sortie différents, une position un peu différente dans le trafic, je n'ai pas eu du tout le même feeling. Il va falloir travailler mais en tout cas je suis content, on n'est pas très loin des points pour demain et c'est de bon augure."

Ocon pas aussi positif que Gasly

C'est un samedi à oublier pour Esteban Ocon. Malgré une nouvelle qualification en Q2 cette saison, le Français échoue derrière son coéquipier pour la première fois de l'année (hors qualifications sprint en Chine) après avoir vécu une course sprint difficile, gâchée par une pénalité "stupide" reçue avant le départ après un contact avec Charles Leclerc dans les stands.

Sur la grille de départ dimanche, le pilote Alpine s'élancera de la 13e place. Un mauvais résultat pour Ocon, victime d'un problème de moteur.

"Ce qu'on aimerait c'est être en Q3", avoue-t-il au micro de Canal+. "On a perdu un dixième et demi dans la ligne droite donc il faut que l'on comprenne pourquoi. Je pense qu'on avait un souci moteur, on avait des coupures pendant les tours rapides. Vu que c'est hyper serré, on n'est pas loin de la Q3, mais avec ce déficit moteur qu'on avait il n'y avait pas grand-chose à faire."

"Je pense que l'on aurait pu se rapprocher du top 10. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Je ne suis pas content de cette séance. Peut-être la première de l'année où il a manqué des choses, donc il faut voir et essayer de corriger le tir sur les prochaines pour revenir sur un bon rythme, comme hier. Il fait beaucoup plus chaud, on a beaucoup changé les réglages, c'est sûr. La voiture était moins bien qu'hier, elle n'était pas bien optimisée aujourd'hui. Et il y a ce déficit moteur qui nous coûte. Il faut que l'on comprenne et qu'on essaie de régler ça pour demain, mais demain c'est un autre mode moteur de toute façon donc ça devrait aller."