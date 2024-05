Qualifs - Verstappen imbattable, Alonso échoue en Q2

Après avoir signé la pole position lors des qualifications sprint vendredi, Max Verstappen s'est imposé dans la course sprint plus tôt dans la journée. Ce soir, le Néerlandais est reparti en mission pour tenter de signer sa sixième pole position en six manches cette saison. Unique vainqueur à Miami, le triple champion du monde n'a jamais réalisé la pole position en Floride. En 2022 puis 2023, ce sont Charles Leclerc et Sergio Perez qui se sont montrés les plus rapides sur le tracé miaméen.

Q1 - Les deux Alpine passent en Q2, Ricciardo partira dernier

Dans ce début de Q1, c'est Carlos Sainz qui signe le premier temps référence de la séance en 1'28''159. L'Espagnol devance son coéquipier Charles Leclerc de 24 millièmes. Sergio Pérez prend la troisième place tandis que Max Verstappen s'élance quelques minutes plus tard pour avoir la piste libre et signe le meilleur temps en 1'28''023.

Dans son deuxième run, Lewis Hamilton signe le meilleur premier secteur avant de remonter au troisième rang. Esteban Ocon prend la septième place devant George Russell tandis que Pierre Gasly est menacé à la 17e place. A cinq minutes du terme, Carlos Sainz répond à Verstappen en reprenant le meilleur temps en 1'27''937 avant d'être battu par Pérez en 1'27''772.

Le trafic est dense dans cette Q1, mais cela n'empêche pas Verstappen de terminer cette première partie des qualifications à la première place devant Pérez et Norris en 1'27''689. Pour la deuxième fois cette saison, les deux Alpine se qualifient en Q2 avec un cinquième temps pour Gasly et un onzième temps pour Ocon. Quatrième des qualifications sprint, Daniel Ricciardo échoue à la 18e place. Pénalisé de trois positions sur la grille après le Grand Prix de Chine, l'Australien s'élancera de la dernière place.

Éliminés en Q1 : Bottas, Sargeant, Ricciardo, Magnussen, Zhou

Q2 - Les Alpine et les Aston Martin éliminées

Après les premiers tours chrono de cette Q2, Charles Leclerc signe le meilleur temps de ces qualifications en 1'27''533. Il devance les deux McLaren de Piastri et Norris. Verstappen signe seulement le cinquième temps, derrière Carlos Sainz, mais le Néerlandais est en pneus usés. Gasly intègre le top 10, juste devant Ocon. Alex Albon, 15e, s'est fait une petite frayeur en faisant un petit tout droit, le drapeau jaune a été agité quelques secondes, le temps que le Thaïlandais fasse une petite marche arrière.

Comme en Q1, il y a un gros embouteillage à la sortie des stands afin de créer des écarts entre chaque monoplace. Fernando Alonso est le premier à exécuter son dernier tour chrono mais le double champion du monde échoue et ne passera en Q3, tout comme son coéquipier, Lance Stroll. Les deux Alpine de Gasly et Ocon n'iront pas plus loin que la Q2. Personne n'ira chercher le chrono de Charles Leclerc qui devance Verstappen et Hamilton.

Éliminés en Q2 : Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Alonso

Q3 - Verstappen, maître de l'exercice

VIDÉO - Verstappen en pole devant les Ferrari à Miami

McLaren tente le tout pour le tout en débutant cette Q3 équipé de pneus mediums. Piastri signe le quatrième temps quand Norris prend le sixième. Dans ce début de Q3, c'est Verstappen qui signe le meilleur chrono en 1'27''241. Le Néerlandais devance les deux Ferrari de Leclerc et Sainz. Plus loin, Perez s'intercale entre les deux McLaren.

Pour le dernier run, les McLaren ont rechaussé les pneus tendres. Max Verstappen est le premier à s'élancer mais n'améliore pas sa propre marque. Cependant, personne n'ira chercher le chrono de Max Verstappen qui signe sa sixième pole cette saison en six Grand Prix. Il devancera les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz sur la grille. Perez est quatrième, devant les deux McLaren de Norris et Piastri.

