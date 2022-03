La FIA "surprise" par les différents designs de pontons

Charger le lecteur audio

La Formule 1 entrera véritablement dans l'ère 2022 le week-end prochain avec le Grand Prix de Bahreïn, qui verra pour la première fois les nouvelles voitures dans des conditions de course. Un événement qui rend tout le monde impatient, puisque les règles désormais en vigueur doivent réduire les libertés données aux écuries concernant l'aspect technique des voitures afin de réduire les écarts entre elles. De plus, ces règles ont été conçues pour permettre aux monoplaces de mieux se suivre : de quoi offrir plus de batailles roues contre roues.

À l'annonce de ce nouveau règlement, les premières craintes faisaient état de voitures qui se ressembleraient toutes. Mais les pilotes et les écuries ont été agréablement surpris de voir autant de différences lors des présentations des monoplaces et des premiers essais. Parmi tous les éléments sujets à différentes philosophies, les pontons sont probablement les plus frappants. Mercedes a mis en place un design extrême avec des pontons pratiquement inexistants, tandis que ceux de Ferrari sont très larges et sculptés à l'intérieur.

Nikolas Tombazis, le responsable technique des monoplaces à la FIA (et qui a travaillé sur ce règlement), explique que son équipe est restée "très prudente sur certaines zones de la voitures", notamment celles qui sont à l'origine de l'air sale. Un choix qui signifie que d'autres parties qui ont moins d'impact, comme les pontons, pouvaient être source d'imagination pour les écuries, avec moins de restrictions. Cependant, Tombazis ne s'attendait pas à voir autant de différences.

"Nous avons consciemment laissé les pontons libres, plus que d'autres parties", explique l'ingénieur grec. "Nous aurions facilement pu écrire des règles pour les pontons si nous l'avions voulu, qui auraient été les mêmes pour tout le monde. Nous ne l'avons pas fait car nous sentions qu'il y avait une opportunité. Avec cela en tête, ce qui est arrivé avec les pontons n'est pas une pure coïncidence. Mais si vous m'aviez demandé si je m'attendais à voir une telle variété de solutions apportées par les écuries, alors non, je dois dire que je suis surpris et que le résultat a excédé ce à quoi je m'attendais."

Mercedes a fait tourner des têtes en entamant la deuxième session d'essais à Bahreïn, en introduisant son design radical de pontons. Des bruits de couloir laissaient penser que Red Bull, et notamment Christian Horner, s'interrogeaient sur la légalité de la monoplace. Mais avec la volonté de défendre l'esprit de la règle, la FIA aurait plutôt eu tendance à "réagir avec compréhension pour corriger des règles" plutôt que "camper sur ses positions et dire qu'une voiture est illégale."

"Je ne pense pas que des équipes aient dessiné leur voiture d'une manière particulière, juste parce qu'elles nous aiment bien", sourit Tombazis. "Elles continuent de mettre au point ce qu'elles pensent être la voiture la plus rapide et la meilleure interprétation du règlement. Elles ont travaillé très dur sur ces règles, comme si quelqu'un s'attendait à voir ce résultat. Je pense qu'avec du recul, la réglementation a été raisonnablement bien écrite. Certaines zones n'étaient pas parfaites, et seront revues dans le futur. Nous devons toujours suivre la gouvernance de la FIA, elle a voté et nous continuons. Nous ne les sortons pas de nulle part en disant : 'Tenez, voici les nouvelles règles'."