Verstappen pas convaincu qu'un rapport sur Abu Dhabi soit nécessaire

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA se réunit ce vendredi à Bahreïn afin de donner une analyse détaillée des événements du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, où la décision du directeur de course Michael Masi de ne pas appliquer à la lettre deux préceptes du Règlement Sportif a probablement fait basculer le titre mondial dans le tout dernier tour de la saison, au profit de Max Verstappen et aux dépens de Lewis Hamilton.

Ce rapport est très attendu depuis trois mois – considéré par une partie du paddock comme arrivant déjà trop tard – afin de tirer des conclusions de ces événements. Certains font toutefois preuve d'une relative indifférence à ce sujet, et c'est le cas de Verstappen.

"Je ne crois pas que nous ayons besoin d'un rapport complet", estime le pilote Red Bull. "Bien sûr, chaque année, c'est bien de discuter de ce qui s'est passé l'année d'avant, n'est-ce pas ? On analyse toujours tout ce que l'on fait. Bref, on verra s'il y a des choses qui peuvent être écrites de manière plus simple, que la formulation soit mieux comprise, bien sûr."

La FIA a justement pris des mesures en modifiant ou reformulant certains points du Règlement Sportif, tout en remplaçant Michael Masi par un duo composé d'Eduardo Freitas et de Niels Wittich, en alternance.

Concernant le rapport, il y a manifestement des opinions variées parmi les pilotes. Charles Leclerc juge "vraiment important d'avoir cette transparence et que nous puissions le voir", afin de "mieux gérer ces situations à l'avenir", tandis que pour Lando Norris, "peu importe" qu'il puisse le consulter ou non "tant qu'il y a juste un bon résultat et un résultat positif".

Mick Schumacher, après avoir commenté "c'est le passé", précise qu'il faut "essayer de ne pas reproduire quelque chose comme ça". Quant à Fernando Alonso, il lance sans détour : "Franchement, je m'en moque. C'est comme ça, bien ou mal. À ce moment-là, la direction de course a estimé avoir raison. Sur l'ensemble de la saison, on est d'accord ou non [avec elle]. On tourne la page."