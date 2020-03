La F1 prête à quitter Melbourne, les autres activités maintenues

L'incertitude et un certain désordre règnent, au moins dans les esprits, à Melbourne. Suite à une réunion des directeurs d'équipes, ces derniers se sont mis d'accord avec la FIA pour ne pas poursuivre le Grand Prix d’Australie. Mais depuis, aucune annonce officielle n'a été faite.

Cependant, dans un communiqué de l'Australian Grand Prix Corporation (AGPC) que Motorsport.com a pu se procurer ce vendredi matin, il est clairement indiqué que toutes les autres activités vont être organisées comme attendu. "Les portes seront ouvertes à 8h45 et l'activité en piste débutera comme prévu à 9h10. Les événements annexes, les activités des sponsors, le programme d'hospitalité et toutes les animations et activités pour les fans commenceront comme prévu."

"Les implications plus vastes découlant du retrait de McLaren sont en cours de discussion avec la FIA et la Formule 1, suite à de longues discussions qui se sont déroulées pendant la nuit. Il y aura une série de conversations avec les principales parties prenantes tout au long de la matinée et des mises à jour sur les changements apportés au programme seront communiquées aussi rapidement que possible."

Selon les informations de Motorsport.com, le personnel de la F1 a été informé ce vendredi matin de traiter les choses comme pour une "journée normale", en dépit des rumeurs de la nuit. Toujours selon nos informations, les Champions du monde Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen auraient déjà quitté Melbourne pour revenir en Europe. Les équipes se dirigent vers le circuit, potentiellement prêtes à remballer l'équipement, dans l'incertitude quant à la suite des événements.

Le Premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré peu avant l'ouverture des portes du circuit ce vendredi matin que les spectateurs ne seraient pas autorisés à y entrer si la moindre activité en piste se tenait. S'exprimant pour 7NEWS Sydney, il a expliqué : "Pour des raisons de santé publique, il n'y aura pas de spectateurs au Grand Prix ce week-end si une course a lieu. C'est une question qui leur incombe [aux organisateurs de la course] et ils feront des annonces très bientôt."

Avec Jonathan Noble

