GP d'Australie : les spectateurs désormais bannis de l'Albert Park

Moins d'une heure après l'annonce par les organisateurs qu'ils prévoyaient de maintenir les activités prévues à l'Albert Park, en dépit de l'annulation imminente de la course de F1, le gouvernement local a clairement indiqué que l'épreuve devrait se dérouler à huis clos. Et ce, alors même que des queues se formaient autour des entrées de la piste, après une nuit de tergiversations et sans aucune annonce officielle.

Le Premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a ainsi déclaré pour 7NEWS Sydney, peu avant l'ouverture des portes du circuit ce vendredi matin : "Pour des raisons de santé publique, il n'y aura pas de spectateurs au Grand Prix ce week-end si une course a lieu. C'est une question qui leur incombe [aux organisateurs de la course] et ils feront des annonces très bientôt."

Suite au retrait de McLaren après la découverte dans ses rangs d'un cas de COVID-19, les responsables d'écuries et de la F1 se sont réunis jeudi soir pour discuter de la prochaine étape. Des sources affirment qu'une majorité de structures a voté contre le maintien de la course, la FIA acceptant cette décision.

Des réunions ont lieu à Melbourne ce vendredi matin pour évoquer la suite, et notamment le maintien des épreuves de support. Dans le même temps, les écuries F1 sont arrivées au circuit pour commencer à remballer l'équipement.

