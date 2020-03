Officiel - Le Grand Prix d'Australie 2020 est annulé

Alors que la course s'était déjà organisée dans un contexte tendu face à la menace du coronavirus, la découverte d'un cas au sein de l'écurie McLaren et le retrait de cette dernière ont précipité l'annulation de l'épreuve. Il aura tout de même fallu 12 heures pour que la décision, pourtant prise dans la soirée après un vote des écuries et une acceptation de cette issue par la FIA, soit finalement officialisée. Les spectateurs, déjà massés autour du circuit ce matin à Melbourne, avaient été bannis du circuit sur ordre des autorités locales.

"À 9 heures aujourd'hui, l'Australian Grand Prix Corporation (AGPC) a été informée par la Formule 1 de son intention d'annuler toutes les activités F1 du Grand Prix d'Australie de Formule 1", peut-on lire dans un communiqué des organisateurs. "À la lumière de cette décision et de l'avis actualisé ce matin du responsable de la santé publique du ministère de la Santé [...] du gouvernement de Victoria, l'Australian Grand Prix Corporation confirme que le Grand Prix d'Australie de Formule 1 est annulé avec effet immédiat."

"Hier soir, un membre de l'équipe McLaren Racing a été testé positif au virus COVID-19. Sept autres personnes ont rendu des résultats négatifs, confirmant qu'elles n'étaient pas porteuses du virus. En outre, une neuvième personne a été examinée et testée, les résultats de ce test étant en attente. Cet individu n'est associé à aucune équipe de Formule 1, à la FIA ou aux fournisseurs associés."

"Notre première priorité est la sécurité de tous, y compris des participants, de notre personnel, de tous les partenaires de l'événement et des membres de la communauté locale. De plus amples informations concernant le remboursement des billets seront communiquées en temps utile."

La Formule 1 a également publié un communiqué, qui indique : "Suite à la confirmation qu'un membre de l'équipe McLaren Racing Team a été testé positif au COVID-19 et à la décision de l'équipe de se retirer du Grand Prix d'Australie, la Formule 1 et la FIA ont convoqué une réunion des neuf autres directeurs d'équipes jeudi soir. Ces discussions se sont conclues sur une opinion majoritaire des équipes selon laquelle la course ne devait pas avoir lieu. La Formule 1 et la FIA, avec le soutien total de l'Australian Grand Prix Corporation (AGPC), ont donc pris la décision d'annuler toute activité F1 lors du Grand Prix d'Australie."

"Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une nouvelle très décevante pour les milliers de fans qui doivent assister à la course. Tous les détenteurs de billets seront intégralement remboursés et une nouvelle annonce sera faite en temps utile. Toutes les parties ont pris en considération les énormes efforts de l'AGPC, de Motorsport Australia, du personnel et des bénévoles pour organiser la manche d'ouverture du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA en 2020 à Melbourne, mais ont toutefois conclu que la sécurité de tous les membres de la famille de la Formule 1 et de la communauté au sens large, ainsi que l'équité de la compétition, étaient prioritaires."

