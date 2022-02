Le GP des États-Unis au calendrier pour cinq ans de plus

Charger le lecteur audio

Bonne nouvelle pour le Circuit des Amériques, qui pérennise son avenir en Formule 1. La piste située à côté d'Austin, qui accueille la catégorie reine du sport automobile depuis 2012 (à l'exception de l'édition 2020, annulée en raison de la pandémie de COVID-19), va rester au calendrier jusqu'en 2026.

Si sa situation financière n'est pas toujours très saine, dépendant notamment de la participation de l'État du Texas, le Grand Prix des États-Unis enregistre généralement une affluence de centaines de milliers de spectateurs et va donc connaître au moins cinq autres courses avec l'élite du sport auto.

"Nous sommes ravis d'annoncer la prolongation avec le Circuit des Amériques avant l'enthousiasmante nouvelle saison 2022", déclare Stefano Domenicali, PDG et président de la F1. "Je souhaite remercier le promoteur de son dévouement et de son enthousiasme pour la Formule 1."

"Ensemble, nous continuons d'accroître la passion qui entoure notre sport aux États-Unis à la suite de l'immense succès de Netflix [avec le docu-série Drive to Survive, ndlr], du travail d'ESPN et de la saison incroyable que nous avons connue en 2021. Austin est une super ville, et la piste est appréciée de tous les pilotes. Nous sommes impatients de revenir en octobre pour davantage d'action et de divertissement."

Lewis Hamilton détient le record de pole positions au Circuit des Amériques (trois, contre deux pour Sebastian Vettel et Nico Rosberg) et très largement celui de victoires (cinq), même s'il ne s'y est plus imposé depuis 2017.

Austin est rejoint au calendrier cette saison par une autre course américaine, dans les rues de Miami, tandis qu'un projet pourrait être envisagé sur le célèbre Strip de Las Vegas.

Calendrier F1 2022

Date Grand Prix Circuit 20 mars Bahreïn Sakhir 27 mars Arabie saoudite Djeddah 10 avril Australie Melbourne 24 avril Émilie-Romagne Imola 8 mai Miami Miami 22 mai Espagne Barcelone 29 mai Monaco Monte-Carlo 12 juin Azerbaïdjan Bakou 19 juin Canada Montréal 3 juillet Grande-Bretagne Silverstone 10 juillet Autriche Spielberg 24 juillet France Paul Ricard 31 juillet Hongrie Budapest 28 août Belgique Spa-Francorchamps 4 septembre Pays-Bas Zandvoort 11 septembre Italie Monza 25 septembre Russie Sotchi 2 octobre Singapour Marina Bay 9 octobre Japon Suzuka 23 octobre États-Unis Austin 30 octobre Mexique Mexico 13 novembre Brésil São Paulo 20 novembre Abu Dhabi Yas Marina