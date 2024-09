Le GP de Miami ouvert à un double week-end avec Montréal

Avec l'élargissement du calendrier F1 à 24 épreuves, l'arrivée récente de nouveaux événements et les perspectives de nouvelles destinations (la Thaïlande et le Rwanda notamment), les dirigeants de la Formule 1 ont la volonté d'optimiser les déplacements des équipes et de regrouper les Grands Prix par zone géographique, afin de réduire les transports de personnels et de fret dans un souci de développement durable.

Cette année, le Japon a changé sa date traditionnelle du mois d'octobre pour se déplacer en avril, en début de saison, se positionnant entre les Grands Prix d'Australie et de Chine. En fin d'année, les GP des États-Unis (à Austin, Texas), du Mexique et du Brésil ont déjà été groupés depuis 2023 dans le cadre d'un triple-header, avant que la F1 ne poursuive sa route dans la région à Las Vegas.

À l'heure actuelle, le Grand Prix de Miami constitue encore un déplacement unique aux États-Unis, après la Chine, avant que la F1 ne retrouve l'Europe, à Imola puis Monaco. Après quoi, les protagonistes du championnat du monde s'en retournent une nouvelle fois vers le continent nord-américain, pour disputer le Grand Prix du Canada, à Montréal, au début du mois de juin. Ce sera encore le cas en 2025.

Tyler Epp, le président du GP de Miami, s'est toutefois dit ouvert à ce que son épreuve constitue un rendez-vous regroupé avec le Grand Prix du Canada, à une condition. "Nous aimons notre position dans le calendrier", a ainsi indiqué ce dernier à Motorsport.com. "Nous aimons figurer au début du calendrier, constituer la première course américaine, et cela se juxtapose bien avec ce que Vegas fait plus tard dans l'année."

Le GP du Canada déplacera-t-il sa date à l'avenir ? Photo de: Red Bull Content Pool

"Pour être honnête, notre date est assez figée, étant donné tout ce qui se passe. Le football américain ne se termine pas avant, espérons-le, la fin du mois de janvier, et nous organisons l'Open de Miami [de tennis], donc d'un point de vue logistique, je ne vois pas comment nous pourrions déplacer la date à cause de tout cela."

Ceci étant dit, les organisateurs du Grand Prix de Miami seraient ouverts à ce que le Grand Prix du Canada se déroule dans la foulée de leur rendez-vous floridien, et ne craignent pas l'éventuelle concurrence commerciale de l'épreuve québécoise, même si elle devait se tenir une semaine plus tard.

"C'est une question qui concerne la F1 dans son ensemble, et nous n'avons pas à en décider", poursuit Epp. "Nous sommes dans une position où nous ne pouvons pas beaucoup bouger, mais nous sommes sur la même longueur d'onde avec la Formule 1 et le reste de l'industrie en ce qui concerne la durabilité. Je pense qu'ils [la F1] ont certaines choses en cours, mais notre date est assez ferme."

L'arrivée du GP de Las Vegas n'a pas eu de conséquences négatives pour Miami. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"L'une des choses pour lesquelles la F1 n'est pas suffisamment reconnue, c'est qu'elle laisse chaque promoteur être distinct et unique. Aller à une course à Montréal est très différent d'aller à une course à Miami ou à Vegas. C'est la raison pour laquelle les gens se déplacent pour assister à différentes courses. Je pense que c'est fantastique pour le sport, je n'ai pas peur de mettre Montréal autour de Miami, surtout si cela répond à des objectifs de durabilité pour le sport."

Reste toutefois à voir si les responsables du Grand Prix du Canada – mais aussi les équipes de F1 – seront favorables au fait d'avancer la date de l'épreuve au mois de mai, où la météo peut se montrer moins clémente qu'à la mi-juin, à l'approche de l'été, avec des températures pouvant s'avérer particulièrement fraîches, surtout en matinée.

Lorsque Vegas a été inscrite au calendrier, nous étions un peu inquiets au sujet de la clientèle de luxe, mais nous n'avons pas constaté de conséquence négatives.

Dans le même temps, Tyler Epp a expliqué que l'arrivée du Grand Prix de Las Vegas, que l'on aurait pu considérer comme un concurrent direct pour le Grand Prix de Miami, n'a pas impacté le succès de ce dernier.

"Je vais être honnête et dire que lorsque Vegas a été inscrite au calendrier, nous étions un peu inquiets au sujet de la clientèle de luxe, mais nous n'avons pas constaté de conséquence négatives", a-t-il ajouté. "Je pense que nos activités sont suffisamment différentes pour se compléter, mais suffisamment proches pour s'aligner stratégiquement et nous donner l'occasion de travailler ensemble et d'attirer les fans américains de F1."

"La communication avec les promoteurs à Vegas est très positive. Nous constituons des marchés très différents - ils sont très axés sur le marché intérieur, notre moyenne est d'environ 40% pour la Floride du Sud, 20% pour le marché intérieur et tout le reste pour l'étranger."

Avec Mark Mann-Bryans