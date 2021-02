GP de Monaco : le montage des installations va débuter

Alors qu'une nouvelle saison marquée par les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 débutera le mois prochain, chaque signal positif est guetté en vue de l'organisation de certains Grands Prix. À cet égard, c'est un feu vert important qu'a donné le gouvernement de Monaco ce mercredi en confirmant le lancement des installations nécessaires à la bonne tenue du Grand Prix.

L'an passé, au plus fort de la crise sanitaire qui venait d'exploser, l'épreuve avait – comme d'autres – été purement et simplement annulée. Tandis qu'elle figure au calendrier provisoire sur lequel la F1 compte pour articuler l'exercice 2021, tout est mis en œuvre en Principauté pour qu'elle puisse avoir lieu en mai prochain.

Ce sont d'ailleurs pas moins de trois événements majeurs qui doivent se tenir dans les rues de Monaco au printemps, avec d'abord le Grand Prix Historique du 23 au 25 avril, l'E-Prix de Formule E le samedi 8 mai, puis le Grand Prix de Formule 1 du 20 au 23 mai. C'est d'ailleurs ce calendrier particulièrement chargé qui oblige les organisateurs à avancer de deux semaines le début du montage des installations.

"Pour accueillir cette programmation de choix, le montage des installations, qui débute sept semaines avant les premières épreuves, est avancé d’une quinzaine de jours puisque le Grand Prix Historique 2021 aura lieu le 23 avril 2021", fait savoir le gouvernement de Monaco. "En plus des campagnes d’enrobé annuelles, les travaux préparatoires à l’installation des infrastructures nécessaires à la sécurité, à l’aménagement, aux captations télévisuelles, à l’accueil du public, à la publicité mais également aux accès dédiés et cheminements publics débuteront le 22 février 2021 par l’enlèvement du mobilier urbain effectué par la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU). Les travaux de montage et les restrictions afférentes commenceront le 23 février sur la zone portuaire et le 31 mars dans le quartier de Monte-Carlo."

Devant les rumeurs évoquant une annulation des courses urbaines cette saison, l'Automobile Club de Monaco avait déjà démenti toute menace sur l'événement en assurant son maintien le mois dernier. L'ACM a déjà organisé cette année à huis clos avec succès le Rallye Monte-Carlo, manche d'ouverture de la saison 2021 de WRC. En revanche, l'accueil du public demeure une interrogation centrale et inévitablement liée à l'évolution de la crise sanitaire.

Calendrier provisoire F1 2021