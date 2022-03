Hamilton : un casque jaune pour différencier les pilotes

Charger le lecteur audio

En 2007, lorsque Lewis Hamilton débarquait en Formule 1, le Britannique arborait un casque jaune qu'il utilisait depuis ses débuts en karting. C'est en 2018 que le pilote passait à un design blanc, avant de changer pour du violet et du noir lors des deux dernières saisons. Finalement, le septuple Champion du monde fait machine arrière en 2022, et retrouve le jaune de ses origines. Un choix qui fait écho à son "histoire", afin de "montrer de l'amour pour ses débuts".

Ce jaune plus criard que par le passé utilisé sur son casque est accompagné de quelques retouches sur sa Mercedes W13. Le numéro 44, présent sur le nez et le capot de sa voiture, est également peint de cette couleur, tout comme les flasques de ses roues qui possèdent quelques touches de jaune. Hamilton explique que ce choix de revenir à cette couleur permet aux fans de mieux différencier les deux Mercedes lorsqu'elles sont en piste.

"Ce que j'ai noté, et je suis sensible à cela, c'est que ceux qui regardent les Grands Prix ne parviennent pas à différencier les deux voitures, et c'est un problème que j'ai remonté à l'équipe", explique Hamilton. "Après la présentation de la livrée, j'ai passé des heures à la maison sur mon iPad, en prenant des photos et en les éditant sur un logiciel, et j'ai envoyé les photos à Toto [Wolff] et Ola [Kallenius] pour montrer comment la voiture pourrait paraître meilleure."

"J'ai fait quelques recherches, je voulais voir quelle serait la couleur la plus remarquable, et j'ai décidé de revenir au jaune", poursuit le Britannique, qui a toujours eu une âme d'artiste, notamment dans le milieu de la mode. "Et nous l'avons mis sur la voiture. Ensuite, j'ai réalisé qu'on ne voyait plus le casque avec le halo, alors j'ai décidé de remettre la lumière sur le mien."

Cette année, Hamilton possède également la caméra embarquée jaune sur le sommet de sa voiture, alors qu'elle est traditionnellement utilisée par le deuxième pilote. La noire est donc revenue à George Russell, qui possède des touches de rouge sur ses flasques de roues et un numéro peint en bleu sur sa monoplace.

Le week-end dernier, à Bahreïn, Hamilton s'est également expliqué sur sa volonté d'inclure dans son nom celui de sa mère, Larbalestier. Le Britannique a voulu clarifier son souhait : Larbalestier sera utilisé comme un deuxième prénom, et qu'il s'agissait à la base d'une surprise pour sa mère, avant qu'il ne rende ce choix public durant l'Expo 2020 de Dubaï.

"Naturellement, j'étais triste lors du décès de mon grand-père maternel, et cela faisait un moment que je souhaitais ajouter son nom et celui de ma mère au mien", explique Hamilton. "Je possède déjà le nom de mon grand-père paternel comme deuxième prénom, qui est Davidson. Et évidemment, Hamilton. Mais je pensais... C'était censé être une surprise. Il s'est avéré que ça l'a été, mais je voulais d'abord prévenir ma maman avant que les gens ne le sachent. Mais j'ai foiré !"

Le pilote est revenu sur la forme que prendra cet ajout. "J'ai déjà lancé la procédure pour cela, et comme je l'ai dit, il ne s'agira pas d'un nom de famille. Ce sera un ajout à mon deuxième prénom."