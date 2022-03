Steiner en attend encore plus de Haas et Magnussen

Charger le lecteur audio

Il y a encore deux semaines, personne ne s'attendait à voir Kevin Magnussen piloter en Formule 1 en 2022. Le Danois a été sélectionné au dernier moment, juste avant les essais hivernaux de Bahreïn, afin de remplacer Nikita Mazepin. Mais malgré un temps de roulage limité, Magnussen s'est immédiatement montré au niveau avec une surprenante septième place lors des qualifications. Le lendemain, après une course solide, le revenant se classait cinquième.

Son patron, Günther Steiner, ne veut pas penser que son écurie a simplement dépassé les attentes. Il préfère croire que les choses ne font que commencer, et que Magnussen peut encore s'améliorer. L'Italien se réfère à de grands noms de la grille, comme Fernando Alonso, Sebastian Vettel ou Daniel Ricciardo, qui ont eu beaucoup de difficultés pour s'adapter à leurs voitures l'an dernier. Cela prouve que Magnussen n'a pas encore atteint son meilleur niveau.

"Pouvez-vous imaginer ce qu'il fera dans six ou sept courses, s'il est comme les autres pilotes ?", s'interroge Steiner. "Imaginez juste ! Je pense qu'il est revenu en grande forme, mais honnêtement, je suis convaincu qu'il peut faire encore plus. Vous ne pouvez pas vous assoir dans ces voitures et être directement à 100%. C'est impossible, j'en attends plus. Je suis également très optimiste pour toute l'équipe. Avec Mick [Schumacher], il va désormais apprendre à se battre à ce niveau, qui est différent de l'an dernier, et Kevin va hausser son niveau parce qu'il retrouve ses repères."

Ce gain de performance en 2022 fait suite à une saison 2021 totalement tournée vers le futur et la nouvelle monoplace. Interrogé sur ses attentes concernant le championnat actuel, Steiner confirme qu'il s'attendait à un tel bond dans la hiérarchie. "Je l'espérais, je m'y attendais. C'est ce pour quoi nous avons travaillé, et j'ai toujours dit qu'en 2022, nous serions de retour. Et nous l'avons fait. Cela ne dépend pas que de moi, mais de l'équipe, et tout le monde a cru en ce projet. Oublions 2021 et concentrons-nous sur 2022. La plupart des gens sont restés avec nous, et maintenant, cela dépend d'eux. Vous savez, je pense que nous avions le plan, et nous l'avons exécuté. Et je crois que tout le monde dans l'équipe peut être fier de cela."

Quant aux critiques émises envers son écurie l'an dernier (notamment sur le fait que Haas aurait "trop" sacrifié 2021), Steiner répond : "Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent critiquer autant qu'ils veulent. Je pense que nous avons la chance que si Gene [Haas, propriétaire de l'écurie] est d'accord avec cela, alors c'est ce que nous faisons. Nous sommes venus avec un plan. Je l'ai suivi, je l'ai exécuté, et jusqu'à maintenant, nous l'avons souvent bien exécuté. Bien évidemment, nous avons connu des difficultés, notamment en 2021. Mais nous savons pourquoi. J'ai toujours dit que nous savions pourquoi nous en étions là. Ce n'était pas une surprise, donc je m'en fiche de ce que les autres peuvent dire."