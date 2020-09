Hamilton et trois pilotes échappent à une pénalité à Sotchi

Lewis Hamilton s'élancera bien de la 96e pole position de sa carrière ce dimanche à Sotchi. Ce "cadeau empoisonné", comme le Britannique l'a souligné après la séance en référence à la distance entre la grille et le premier freinage, vaut sans doute mieux qu'une pénalité le reléguant au milieu du top 10.

Et cela tombe bien pour lui puisque, après avoir été convoqué par les commissaires à l'issue de la séance, le sextuple Champion du monde n'en a pas reçu pour une infraction aux consignes du directeur de course concernant la façon de rejoindre la piste après être sorti au virage 2. Romain Grosjean, Kevin Magnussen et Nicholas Latifi ont également été convoqués pour la même raison et sont eux aussi ressortis sans sanction.

Michael Masi avait informé les pilotes et les écuries, par le biais des notes du directeur de course, que s'ils sortaient de piste au virage 2, ils devaient emprunter le chemin défini par les blocs de polystyrène pour revenir lentement sur le tracé. Les quatre pilotes en question ont été convoqués pour des incidents similaires en Q1.

Dans leurs justifications, identiques pour les quatre décisions, les commissaires ont indiqué avoir "déterminé qu'aucun avantage n'avait été tiré, car le temps au tour correspondant a été supprimé" et que les pilotes avaient "accepté ne pas avoir suivi les instructions et accepté que la même chose entraînerait une pénalité en course". En effet, à l'image de ce qui était arrivé à Magnussen sur la même piste l'an passé, tout pilote coupable d'une telle infraction ce dimanche se verrait pénalisé de cinq secondes.

"De plus, pour être cohérent avec des décisions précédentes, les commissaires ont tenu compte des précédents fixés par le Grand Prix d'Espagne 2018 et le Grand Prix du Canada 2019." Les incident cités, pour lesquels aucun pilote n'a reçu de sanction, concernaient notamment Max Verstappen et Marcus Ericsson à Barcelone et Charles Leclerc et Lando Norris à Montréal.

