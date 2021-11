Hamilton exclu des qualifications à Interlagos

C'est l'épilogue d'une très longue attente. Pas loin de 24 heures après la séance de qualifications du Grand Prix de São Paulo, et tandis que les Qualifications Sprint débutent à 20h30, les commissaires sportifs ont rendu leur verdict. Celui-ci était très attendu après la découverte d'une infraction technique sur la Mercedes de Lewis Hamilton, vendredi soir dans le parc fermé.

Lors des vérifications d'usage, le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a constaté que l'ouverture du système DRS sur la W12 du septuple Champion du monde était trop importante, excédant le maximum requis de 85 mm. Cette infraction a logiquement été portée à la connaissance des commissaires sportifs.

Ces derniers, au nombre de quatre ce week-end à Interlagos, ont un peu plus tard choisi d'ajourner leur décision, dans l'attente d'éléments nouveaux. Après une première audience en présence des représentants de Mercedes vendredi soir, une seconde a eu lieu samedi matin. La décision finale n'est pas tombée rapidement pour autant, contraignant d'ailleurs l'écurie allemande à participer aux EL2 avec un aileron arrière de rechange, la pièce incriminée étant mise sous scellés par la FIA.

L'affaire a pris un tour plus polémique encore lorsque sont apparues des vidéos de Max Verstappen touchant l'aileron arrière de son rival dans le parc fermé. Le Néerlandais a d'ailleurs été puni d'une amende importante de 50 000 €, mais les commissaires ont estimé qu'il ne pouvait pas être tenu responsable d'avoir modifié l'agencement technique de la Mercedes.

À la lumière de tous les éléments en leur possession, les commissaires ont tranché en disqualifiant Lewis Hamilton de la séance de qualifications. Le Britannique perd ainsi le crédit de son meilleur chrono, réalisé au volant d'une voiture jugée non conforme. Au mieux, il s'élancera depuis la dernière place sur la grille de départ, ou depuis la voie des stands si des changements apportés sur sa monoplace enfreignent la règle du parc fermé.

Leader du championnat, Max Verstappen hérite de la pole position et d'une occasion en or d'accroître son avance au classement général. Il aura à ses côtés en première ligne Valtteri Bottas, et derrière lui son coéquipier Sergio Pérez avec Pierre Gasly, promu en deuxième ligne.