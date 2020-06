Hamilton : Le manque de diversité sous Ecclestone "prend tout son sens"

Bernie Ecclestone a dirigé la F1 pendant 40 ans, avant de quitter ses fonctions lorsque la discipline a été rachetée par Liberty Media en janvier 2017.

La F1 a récemment lancé une nouvelle campagne pour devenir plus inclusive, tandis que le sextuple Champion du monde Lewis Hamilton a créé sa propre commission pour améliorer la diversité en sport automobile.

Dans une interview accordée à CNN, Ecclestone a déclaré qu'il ne pensait pas que le programme d'Hamilton ferait "quoi que ce soit de mal ou de bon pour la Formule 1" et a estimé que "dans bien des cas, les noirs sont plus racistes que les blancs".

La F1 a condamné les propos d'Ecclestone et révélé que son titre honoraire de président émérite avait pris fin en janvier 2020.

Par le biais d'Instagram, Hamilton a répondu aux déclarations d'Ecclestone et a dit comprendre désormais l'absence de mesures pour améliorer la diversité ou lutter contre le racisme au fil de sa carrière en F1, débutée en 2007.

"Bernie n'est plus en F1 et il est d'une autre génération, mais c'est exactement ce qui ne va pas : ce sont des commentaires ignorants et sans éducation qui nous montrent jusqu'où notre société doit aller pour qu'une véritable égalité puisse exister", a-t-il écrit. "Le fait que rien n'a été dit ou fait pour diversifier davantage notre sport ou pour lutter contre les injures raciales dont j'ai été victime tout au long de ma carrière prend tout son sens aujourd'hui."

"Si quelqu'un qui a dirigé ce sport pendant des décennies a un tel manque de compréhension des problèmes profondément enracinés auxquels nous, en tant que Noirs, sommes confrontés chaque jour, comment pouvons-vous attendre de tous ceux qui travaillent sous ses ordres qu'ils comprennent ? Ça commence par le sommet."

Hamilton a été victime d'injures racistes au début de sa carrière en F1, notamment lors du Grand Prix d'Espagne 2008 où des fans grimés en noir s'étaient moqués de lui suite à sa rivalité avec Fernando Alonso chez McLaren.

Hamilton a fait référence à cet incident lorsqu'il a annoncé la création de sa commission, disant qu'il avait "lutté contre les stigmates du racisme tout au long de [sa] carrière de pilote". Ecclestone a déclaré dans son interview à CNN qu'il était "surpris" que cet incident ait préoccupé le pilote britannique et qu'il "ne pensait pas que cela l'avait affecté".

Hamilton a conclu son message sur les réseaux sociaux en rappelant son intention d'initier un changement durable en sport automobile.

"Le temps est venu de changer", a-t-il insisté. "Je ne cesserai pas de faire pression pour créer un avenir inclusif pour notre sport, avec des chances égales pour tous, pour créer un monde qui offre des chances égales aux minorités. Je continuerai à faire entendre ma voix pour représenter ceux qui n'en ont pas, et à parler pour ceux qui sont sous-représentés afin de leur donner une chance dans notre sport."

