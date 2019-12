Accident pour Leclerc, Russell meilleur temps pour finir

Après avoir réalisé une matinée de roulage ce mardi avec Williams, George Russell retrouvait la Mercedes W10 aujourd'hui. Le Britannique, qui est le seul pilote de cette saison 2019 à n'avoir inscrit aucun point, a signé le meilleur chrono d'une feuille des temps bien entendu totalement indéchiffrable tant le travail sur les voitures, les pneus, les programmes, les quantités d'essence et autres variables sont impossibles à prendre en compte.

Derrière lui se trouve Charles Leclerc, pour Ferrari. Cependant, durant l'après-midi, à deux heures du drapeau à damier, le Monégasque s'est accidenté au virage 14 situé après la dernière chicane, à l'entrée du dernier secteur du tracé émirati. Sorti indemne, le #16 a abîmé une partie de son train et son aileron arrière dans l'incident qui a mis fin à sa journée de roulage et entraîné le seul drapeau rouge du jour. Il a parcouru 103 fois la piste alors que son programme portait selon nos informations sur 130 tours.

Ce duo devance Lance Stroll (Racing Point), Pierre Gasly (Toro Rosso) et Carlos Sainz (McLaren). Pour le deuxième jour consécutif dans la Renault, Esteban Ocon a continué d'emmagasiner de l'expérience et des informations, tout en se familiarisant avec sa nouvelle écurie.

Ces tests ayant principalement eu pour but de faire essayer les pneus 2020 aux écuries, la question de l'avenir va désormais se poser. Les premiers retours ont semblé faire état d'assez peu de changements par rapport aux impressions laissées par le roulage d'Austin et si cette tendance se confirmait, on pourrait alors se diriger vers un vote. Les dix écuries auraient le choix entre le maintien du plan initial, à savoir courir avec les pneus conçus pour 2020 par Pirelli, ou décider de conserver une saison de plus les gommes 2019. Pour que cette seconde solution soit mise en oeuvre, il faudra qu'elle réunisse sept voix sur les dix.

Essais d'Abu Dhabi - Jour 2