LIVE - Suivez la présentation de la McLaren 2021

McLaren est la première écurie à dévoiler sa monoplace pour la saison 2021 du Championnat du monde de F1. Cette voiture, baptisée MCL35M, sera pour la première fois depuis 2014 motorisée par Mercedes, l'écurie britannique ayant mis fin à son partenariat avec Renault après trois saisons durant lesquelles elle a redressé la barre après le désastre des années Honda.

C'est en direct et en ligne ce lundi soir que l'écurie, en compagnie de ses deux pilotes, va lancer véritablement sa campagne. Aux côtés de Lando Norris, 21 ans, qui disputera sa troisième saison avec McLaren et en discipline reine, l'on retrouvera Daniel Ricciardo, 31 ans, en provenance de Renault. L'Australien, qui compte sept victoires en discipline reine, est une prise de choix et démontre plus encore les ambitions d'une écurie qui a retrouvé le top 3 au classement constructeurs l'an passé, pour la première fois depuis 2012.

La MCL35M sera, comme l'ensemble des F1 de la saison à venir, surtout une évolution de la voiture 2020 en raison de restrictions réglementaires importantes liées aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, dont un gel partiel des châssis. Toutefois, avec plusieurs nouvelles règles incorporées dans la réglementation, le changement de moteur et des évolutions de performance prévues de longue date, il sera intéressant de voir à quel point elle se différenciera de sa devancière et quelle tendance ressortira des règles liées à la découpe du fond plat.

Concernant sa livrée, l'orange papaye est évidemment attendu comme étant la couleur principale, avec certainement des notes plus ou moins appuyées de bleu et de noir comme lors des trois exercices précédents.

Il s'agit en tout cas de la première présentation de la saison 2021, avec un calendrier qui est pour le moment connu pour cinq autres écuries :